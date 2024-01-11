Пономарев о книгах: «Прочитал «Лолиту» – не мое. Написано хорошо, но там нарушены мои моральные ценности. «451 градус по Фаренгейту», «Джейн Эйр» понравились»

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Василий Пономарев не оценил книгу «Лолита» Владимира Набокова.

– Вы известный фанат книг. По-прежнему много-много читаете?

– По-прежнему много-много читаю. Все именно так. Меняется мое книжное видение. Сейчас мне еще жена пару книг привезет.

В данный момент читаю «Джейн Эйр». Очень мне нравится, 100% будет у меня в топ-3. До этого читал «Убить пересмешника», понятный язык, хорошая мораль, интересно, но я не в таком восторге, как от «Джейн Эйр». Или взять «Портрет Дориана Грея» – замечательное произведение, но для меня слишком много деталей.

– Вы больше читаете художественную литературу?

– На самом деле все читаю. Еще недавно прочитал «Лолиту», но, честно, не могу сказать, что это мое. Написано хорошо, но там нарушены мои моральные ценности, было неприятно читать.

К разговору о не только художественной литературе: перечитывал «Его Воздушество» про Майкла Джордана. Книга на все времена. «451 градус по Фаренгейту» мне понравился. Летом читал «Черт-те что и сбоку бантик» и «Дама из сугроба» Екатерины Вильмонт. Эти две книги удивили.

– Читаете только на русском?

– Только на русском, но вот недавно давал интервью и понял, что, наверное, могу себе что-то найти и на английском. Вроде бы мой разговорный английский сам собой образумился, теперь хочется расширять словарный запас, – сказал форвард «Каролины».

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5 комментариев
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Понятная позиция, чувак женилсяна милфе на 13 лет старше
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1984 можно прочитать, идеально под моральные ценности и скрепы
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ахахахахахаха))))))))))))))
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"Лолита" то уж точно не для геронтофилов😁
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Ответ Ебздрогыч
1984 можно прочитать, идеально под моральные ценности и скрепы
Дорогой друг, могу также отметить, что западное общество активно движется в 1984.
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