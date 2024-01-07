«Каролина» вернула Пономарева в АХЛ. Форвард набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ и получил «минус 1» в игре с «Сент-Луисом»

Василий Пономарев отправлен в АХЛ.

« » вернула 21-летнего российского нападающего в «Чикаго Вулвс».

набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче в НХЛ против «Вашингтона», а затем сыграл 8:52 в игре против «Сент-Луиса», не отметившись результативными действиями при полезности «минус 1».

В этом сезоне форвард записал на свой счет 20 (6+14) баллов в 20 матчах за « » в чемпионате .

Пономарев выбран «Каролиной» под общим 53-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020.