«Каролина» вернула Пономарева в АХЛ. Форвард набрал 1+1 в дебютном матче в НХЛ и получил «минус 1» в игре с «Сент-Луисом»

Теги Каролина НХЛ АХЛ Чикаго Вулвс Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев отправлен в АХЛ.

«Каролина» вернула 21-летнего российского нападающего в «Чикаго Вулвс».

Василий Пономарев набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче в НХЛ против «Вашингтона», а затем сыграл 8:52 в игре против «Сент-Луиса», не отметившись результативными действиями при полезности «минус 1».

В этом сезоне форвард записал на свой счет 20 (6+14) баллов в 20 матчах за «Чикаго Вулвс» в чемпионате АХЛ.

Пономарев выбран «Каролиной» под общим 53-м номером во втором раунде драфта НХЛ-2020.

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
он же второй матч успел провести,следующая игра только 11 у Каролины мб с потолком что то мутят
+5
0
+5
Пономарев нужен Каролине для глубины. Подтвердил своей игрой, что не бесполезен. Еще вызовут, вопрос только когда.
+3
-1
+2
Л - логика)) Техника эмоциональных качелей?
+1
-1
0
Ответ Direct free kick
Не нужны Бриндамору адеппты националкуклодизма. Ему бы сейчас за Спартак побегать, усилил бы
на мой взгляд, Понамарева в этом году будут просто аккуратно подводить к играм с основой, для того, чтоб на след год он за Колдер боролся. В этом году с Бедардом тяжело кому-то соперничать.
+2
-2
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий