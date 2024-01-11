Пономарев об Овечкине: «Когда находишься рядом с ним, понимаешь, какого масштаба игрок. Забить столько голов в НХЛ – колоссальный труд»
Василий Пономарев поделился впечатлениями от игры против Александра Овечкина.
21-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче в НХЛ за «Каролину» против «Вашингтона».
– Овечкин со стороны и на льду – два разных игрока и человека?
– У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае, когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь, какого масштаба это игрок. Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него.
Забить такое количество голов в НХЛ – это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки, – сказал Пономарев.
Овечкин : 4 игры 5 очков.
Кучеров : 5 игр 8 очков.
Маккиннон: 6 игр 11 очков.
Панарин: 4 игры 7 очков.
Пастрняк: 6 игр 9 очков.
Нюландер: 4 игры 9 очков.
Дже Ти Миллер: 5 игр 7 очков.
Макдевид: 4 игры 8 очков.
Петтерссон: 5 игр 10 очков.