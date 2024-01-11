Василий Пономарев поделился впечатлениями от игры против Александра Овечкина.

21-летний российский нападающий набрал 2 (1+1) очка в дебютном матче в за «Каролину» против « ».

– со стороны и на льду – два разных игрока и человека?

– У меня не получилось много сыграть против него, но какие-то смены были. В любом случае, когда находишься рядом с ним на поле, то понимаешь, какого масштаба это игрок. Хочется запомнить на всю жизнь момент, что играл против него.

Забить такое количество голов в НХЛ – это колоссальный труд. Дай бог, чтобы он побил рекорд Гретцки, – сказал .