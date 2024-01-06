Пономарев о дебюте в НХЛ: «7 лет назад впервые живьем увидел, как забивали Овечкин и Кросби, и мечтал изо всех сил»

Василий Пономарев поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.

21-летний форвард «Каролины» дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:2) и набрал 2 (1+1) очка. Он прибыл на арену за два часа до стартового вбрасывания.

«Семь лет назад первым матчем, который я посмотрел живьем, была игра «Вашингтона» с «Питтсбургом». Это был матч плей-офф, я видел, как забивали Овечкин и Кросби, и мечтал изо всех сил. Теперь я понимаю, что если мечтать о больших свершениях, возможно, через семь или десять лет окажешься в такой же ситуации, как они», – сказал нападающий «Каролины».

Пономарев стал 55-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.