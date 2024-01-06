Пономарев о дебюте в НХЛ: «7 лет назад впервые живьем увидел, как забивали Овечкин и Кросби, и мечтал изо всех сил»

Теги Питтсбург Каролина Вашингтон Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Василий Пономарев Хоккей

Василий Пономарев поделился эмоциями от дебюта в НХЛ.

21-летний форвард «Каролины» дебютировал в лиге в матче регулярного чемпионата с «Вашингтоном» (6:2) и набрал 2 (1+1) очка. Он прибыл на арену за два часа до стартового вбрасывания.

«Семь лет назад первым матчем, который я посмотрел живьем, была игра «Вашингтона» с «Питтсбургом». Это был матч плей-офф, я видел, как забивали Овечкин и Кросби, и мечтал изо всех сил. Теперь я понимаю, что если мечтать о больших свершениях, возможно, через семь или десять лет окажешься в такой же ситуации, как они», – сказал нападающий «Каролины».

Пономарев стал 55-м представителем России, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

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10 комментариев
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1. Пономарев - 2
2. Гретцки - 1.92
3. Лемье - 1.88
5. Босси - 1.5
13. Кросби - 1.26
20-21. Драйзайтль, Лафонтэн - 1.17
22-23. Айзерман, КУЧЕРОВ - 1.16
24. МАЛКИН - 1.15
25-27. Линдрос, ПАНАРИН, Мэтьюс - 1.14.
29. Капризов - 1.13
+6
-3
+3
Ответ Альберт Кот
Для меня твой один минус важнее 100 плюсов)))
так ты не ответил, сколько дней один и тот же комментарий будешь писать)
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