Каменский о паспорте Лайпсика: «Не вижу подвоха, что СКА обходит лимит на легионеров. Значит, Брендану комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам РФ»

Теги СКА Валерий Каменский КХЛ Брендан Лайпсик Матч ТВ Хоккей

Валерий Каменский высказался о том, что Брендан Лайпсик получил гражданство РФ.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Получение гражданства России – это желание каждого человека, и Лайпсик – не исключение.

Значит, ему комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам Российской Федерации.

Не вижу какого‑то подвоха в получении канадцем российского гражданства в плане того, что так СКА обходит лимит на легионеров в КХЛ.

Все‑таки это огромный шаг для Брендана, над которым он советовался со своей семьей, с самим собой», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита

4 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
плевать на мнение экспертов, просто отдельный респект Лайпсику!
+1
-1
0
Ответ Аль Шинник
Не вижу подвоха в том, что паспорта РФ получают в основном игроки СКА и Зенита
А кто ещё?Менел и Лайпсик,больше таких нет.
В футболе получили российские паспорта:Жаоазиньо,Гильерме,,Тчуйсе,Марио получи паспорт РФ в ЦСКА,Малком и Клаудиньо-Зенит,Пейчинович,Ле Талек,Кристиан Рамирес,Роман Нойшьедтер,Константин Рауш.Это в основе СКА и Зенит?
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий