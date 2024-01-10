Каменский о паспорте Лайпсика: «Не вижу подвоха, что СКА обходит лимит на легионеров. Значит, Брендану комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам РФ»
Валерий Каменский высказался о том, что Брендан Лайпсик получил гражданство РФ.
Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.
«Получение гражданства России – это желание каждого человека, и Лайпсик – не исключение.
Значит, ему комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам Российской Федерации.
Не вижу какого‑то подвоха в получении канадцем российского гражданства в плане того, что так СКА обходит лимит на легионеров в КХЛ.
Все‑таки это огромный шаг для Брендана, над которым он советовался со своей семьей, с самим собой», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.
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В футболе получили российские паспорта:Жаоазиньо,Гильерме,,Тчуйсе,Марио получи паспорт РФ в ЦСКА,Малком и Клаудиньо-Зенит,Пейчинович,Ле Талек,Кристиан Рамирес,Роман Нойшьедтер,Константин Рауш.Это в основе СКА и Зенит?