Каменский о паспорте Лайпсика: «Не вижу подвоха, что СКА обходит лимит на легионеров. Значит, Брендану комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам РФ»

Валерий Каменский высказался о том, что Брендан Лайпсик получил гражданство РФ.

Канадский хоккеист СКА указом президента РФ Владимира Путина получил гражданство России.

«Получение гражданства России – это желание каждого человека, и Лайпсик – не исключение.

Значит, ему комфортно жить в нашей стране, он хочет жить по законам Российской Федерации.

Не вижу какого‑то подвоха в получении канадцем российского гражданства в плане того, что так СКА обходит лимит на легионеров в КХЛ.

Все‑таки это огромный шаг для Брендана, над которым он советовался со своей семьей, с самим собой», – сказал олимпийский чемпион Валерий Каменский.

СКА сделал канадца русским. Объясняем, что это дает клубу в условиях лимита