Агент Евсеева: «Будем добиваться того, чтобы его освободили из заключения в «Ак Барсе»

Шуми Бабаев рассказал о ситуации вокруг Никиты Евсеева.

Бабаев, представляющий интересы защитника « », ранее подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

– Разрешилась как-то ситуация в «Ак Барсе» с ?

– Никак не разрешилась. У нас все по плану – 16 января будет слушание, и мы будем добиваться того, чтобы его освободили из заключения.

– Вы настаиваете на разрыве контракта с «Ак Барсом»?

– Да. Все видят, как там относятся к человеку. В клубе своя позиция, у каждого собственный взгляд на эту ситуацию. Они делают свою работу, я – свою. У меня нет никаких внутренних моментов с «Ак Барсом».

То, что касается вне льда, клуб максимально выполняет все обязательства. А то, что касается тренировочного процесса, это уже не в компетенции руководства.

– Тренер не видит игрока в команде?

– Не надо даже отвечать на этот вопрос. Все все видят.

– Говорилось об интересе к Евсееву со стороны других клубов КХЛ и из-за океана.

– Он задрафтован. Уезжать не хотелось бы, ему нужно закрепиться на тех ролях, на которых он видит себя в . Нужно развиваться здесь, попасть в клуб, готовый дать ему шанс, и стать лидером. Единственное – что будет решено на этом заседании, – сказал .