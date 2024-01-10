Агент Евсеева: «Будем добиваться того, чтобы его освободили из заключения в «Ак Барсе»

Теги Ак Барс Шуми Бабаев КХЛ Никита Евсеев Хоккей

Шуми Бабаев рассказал о ситуации вокруг Никиты Евсеева.

Бабаев, представляющий интересы защитника «Ак Барса», ранее подал в КХЛ заявление о расторжении контракта с казанским клубом по статье «спортивная дискриминация».

– Разрешилась как-то ситуация в «Ак Барсе» с Никитой Евсеевым?

– Никак не разрешилась. У нас все по плану – 16 января будет слушание, и мы будем добиваться того, чтобы его освободили из заключения.

– Вы настаиваете на разрыве контракта с «Ак Барсом»?

– Да. Все видят, как там относятся к человеку. В клубе своя позиция, у каждого собственный взгляд на эту ситуацию. Они делают свою работу, я – свою. У меня нет никаких внутренних моментов с «Ак Барсом».

То, что касается вне льда, клуб максимально выполняет все обязательства. А то, что касается тренировочного процесса, это уже не в компетенции руководства.

– Тренер не видит игрока в команде?

– Не надо даже отвечать на этот вопрос. Все все видят.

– Говорилось об интересе к Евсееву со стороны других клубов КХЛ и из-за океана.

– Он задрафтован. Уезжать не хотелось бы, ему нужно закрепиться на тех ролях, на которых он видит себя в КХЛ. Нужно развиваться здесь, попасть в клуб, готовый дать ему шанс, и стать лидером. Единственное – что будет решено на этом заседании, – сказал Шуми Бабаев.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пошумим!!!
0
0
0
Шуми… один из самых одиозных (коррумпированных?) агентов…
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий