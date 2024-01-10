Дыняк заработает 19 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом» в следующем сезоне

Теги Ак Барс КХЛ деньги Никита Дыняк Хоккей

Стала известна зарплата Никиты Дыняка в «Ак Барсе» по новому контракту.

8 января генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин на пресс-конференции сообщил о подписании соглашения с Дыняком сроком до конца сезона-2025/26.

По данным Metaratings.ru, оклад 26-летнего нападающего по новому двухлетнему контракту с «Ак Барсом» в следующем сезоне составит 19 млн рублей.

В сезоне-2023/24 на счету Никиты 9 (3+6) очков в 40 матчах Фонбет чемпионата КХЛ при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.

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2 комментария
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Зато у Радулова 90
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Ответ Флорид Зиннатуллин
Зато у Радулова 90
Радулов вообще не отрабатывает свою зарплату... Половину его контракта раскинуть между другими, и тогда всё норм будет... Молодые игроки и не хотят стараться, бегать, голы забивать; а зачем им это, если их так называемому "лидеру" с жирным окладом всё до одного места-- он и так свои миллионы получит!!! Молодёжь всё видит и понимает...
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