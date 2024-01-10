Дыняк заработает 19 млн рублей по новому контракту с «Ак Барсом» в следующем сезоне

Стала известна зарплата Никиты Дыняка в «Ак Барсе» по новому контракту.

8 января генеральный менеджер казанского клуба Марат Валиуллин на пресс-конференции сообщил о подписании соглашения с сроком до конца сезона-2025/26.

По данным Metaratings.ru, оклад 26-летнего нападающего по новому двухлетнему контракту с « » в следующем сезоне составит 19 млн рублей.

В сезоне-2023/24 на счету Никиты 9 (3+6) очков в 40 матчах Фонбет чемпионата при показателе полезности «+7». Его статистика – здесь.