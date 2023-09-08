Дыняк подрался с Фу, Лучевников – с Мойлом в матче «Ак Барса» с «Куньлунем»

Хоккеисты «Ак Барса» и «Куньлуня» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 40-й минуте игры нападающий китайского клуба Нолан Мойл вступил в стычку с защитником казанцев Константином Лучевниковым.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

На последних секундах игры подрались форварды Спенсер Фу и Никита Дыняк. Они тоже получили по 5 минут штрафа за драку. По итогам эпизода Фу и Тернер Оттенбрайт также были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.