Дыняк подрался с Фу, Лучевников – с Мойлом в матче «Ак Барса» с «Куньлунем»

Теги Ак Барс драки видео КХЛ Куньлунь Ред Стар Спенсер Фу Никита Дыняк Константин Лучевников Нолан Мойл Тернер Оттенбрайт Хоккей

Хоккеисты «Ак Барса» и «Куньлуня» подрались в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

На 40-й минуте игры нападающий китайского клуба Нолан Мойл вступил в стычку с защитником казанцев Константином Лучевниковым.

В результате игроки получили по 5 минут штрафа за драку.

На последних секундах игры подрались форварды Спенсер Фу и Никита Дыняк. Они тоже получили по 5 минут штрафа за драку. По итогам эпизода Фу и Тернер Оттенбрайт также были наказаны 2-минутными штрафами за грубость.

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5 комментариев

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mihany12
Казанцы молодцы!!!
Хорошие драки, умеют постоять за команду!
+9
-1
+8
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kazbek.sultanbek
Нормально так казанцы навтыкали канадокитайцам
+9
-1
+8
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morgan
Дыняк хорошо накинул.
+5
0
+5
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Mac Miller
В тихом омуте - Лучевников водится
+2
0
+2
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