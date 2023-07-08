Платежка «Ак Барса» – 905 млн рублей. Клуб превышает потолок зарплат на 5 млн («СЭ»)

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Платежка «Ак Барса» – 905 млн рублей, клуб превышает потолок зарплат .

Размер потолка зарплат в КХЛ составляет 900 миллионов рублей. 

Как сообщает «Спорт-Экспресс», больше всех в следующем сезоне заработают форварды Александр Радулов (90 млн рублей), Дмитрий Яшкин и Дамир Жафяров (по 80 млн). 

Вратари: Тимур Билялов (42 млн), Амир Мифтахов (12).

Защитники: Вячеслав Войнов (75), Динар Хафизуллин (50), Никита Лямкин (40), Кристиан Хенкель (35), Дмитрий Юдин (35), Даниил Журавлев (20), Кирилл Адамчук (17), Константин Лучевников (7). Контракт Никиты Евсеева (2) под потолком не учитывается.

Форварды: Александр Радулов (90), Дмитрий Яшкин (80), Дамир Жафяров (80), Вадим Шипачев (75), Кирилл Семенов (60), Станислав Галиев (45), Дмитрий Кагарлицкий (40), Артем Галимов (25), Кирилл Петров (25), Артем Лукоянов (20), Никита Дыняк (18), Илья Сафонов (14). Контракт Дмитрия Кателевского (3) под потолком не учитывается.

5 комментариев

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Kazanest
Некоторые жутко переплаченные 😱
+7
-2
+5
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ponom4reffa
Блин, иметь бы зарплату хотя бы Константина Лучевникова!
+4
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ни первый_ни последний
много завышенных зарплат
+2
-1
+1
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Мистер Кафель
Хафизула на одной ноге, 50, вы смеетесь).
+2
-2
0
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Максим Седов
Сейчас кого нибудь снова скинут "за 1000 рублей"😂
0
0
0
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