Дмитрий Юдин о 200-й игре Дыняка в КХЛ: «Дай Бог, у него будет 1000. Пусть побьет рекорд Зарипова, хотя бы по матчам»

Теги Ак Барс Сибирь Данис Зарипов Вячеслав Войнов КХЛ Дмитрий Юдин Никита Дыняк Хоккей

Дмитрий Юдин высказался о 200-й игре форварда Никиты Дыняка в КХЛ.

«Ак Барс» уступил «Сибири» (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

– «Сибирь» четвертый раз подряд победила именно в Казани.

– Новый сезон уже, неважно, что было раньше. Мы не смотрим на противника, отталкиваемся от своей игры. Нас готовили, мы должны сами себе задавать вопросы. Разберемся в раздевалке, будет собрание, обсудим ошибки. Ключевой гол пропустили в овертайме.

– Слава Войнов вернулся. Каково видеть товарища?

– Он – прекрасный защитник, наше все. Хорошо, что он выходит, травмировался в матче с ЦСКА – и вернулся к игре с ними. Мы Славу очень ждали, рады, что он восстановился.

Дыняк провел 200 матчей в КХЛ...

– У нас все ребята прекрасные, могут решить момент. Дай Бог, у него будет 1000 игр. Пусть побьет рекорд Зарипова, хотя бы по матчам, — сказал защитник казанцев. 

2 комментария

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КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Дыня красава, пахарь! но вот Славу не все ждали, он плохой игрок, контракты только хорошо выбивает...хочется чтобы без него дальше команда шла
+4
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Против Питера
Ответ КАЗАНЬ СТОЛИЦА СПОРТА РОССИИ_
Дыня красава, пахарь! но вот Славу не все ждали, он плохой игрок, контракты только хорошо выбивает...хочется чтобы без него дальше команда шла
а Дима наверное думает что он сам хороший защитник))) поэтому так про войнова высказался)))
+4
0
+4
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