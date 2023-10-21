Дмитрий Юдин о 200-й игре Дыняка в КХЛ: «Дай Бог, у него будет 1000. Пусть побьет рекорд Зарипова, хотя бы по матчам»

Дмитрий Юдин высказался о 200-й игре форварда Никиты Дыняка в КХЛ.

« » уступил « » (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

– «Сибирь» четвертый раз подряд победила именно в Казани.

– Новый сезон уже, неважно, что было раньше. Мы не смотрим на противника, отталкиваемся от своей игры. Нас готовили, мы должны сами себе задавать вопросы. Разберемся в раздевалке, будет собрание, обсудим ошибки. Ключевой гол пропустили в овертайме.

– Слава Войнов вернулся. Каково видеть товарища?

– Он – прекрасный защитник, наше все. Хорошо, что он выходит, травмировался в матче с ЦСКА – и вернулся к игре с ними. Мы Славу очень ждали, рады, что он восстановился.

– провел 200 матчей в КХЛ...

– У нас все ребята прекрасные, могут решить момент. Дай Бог, у него будет 1000 игр. Пусть побьет рекорд , хотя бы по матчам, — сказал защитник казанцев.