Дмитрий Юдин о 200-й игре Дыняка в КХЛ: «Дай Бог, у него будет 1000. Пусть побьет рекорд Зарипова, хотя бы по матчам»
Дмитрий Юдин высказался о 200-й игре форварда Никиты Дыняка в КХЛ.
«Ак Барс» уступил «Сибири» (2:3 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.
– «Сибирь» четвертый раз подряд победила именно в Казани.
– Новый сезон уже, неважно, что было раньше. Мы не смотрим на противника, отталкиваемся от своей игры. Нас готовили, мы должны сами себе задавать вопросы. Разберемся в раздевалке, будет собрание, обсудим ошибки. Ключевой гол пропустили в овертайме.
– Слава Войнов вернулся. Каково видеть товарища?
– Он – прекрасный защитник, наше все. Хорошо, что он выходит, травмировался в матче с ЦСКА – и вернулся к игре с ними. Мы Славу очень ждали, рады, что он восстановился.
– Дыняк провел 200 матчей в КХЛ...
– У нас все ребята прекрасные, могут решить момент. Дай Бог, у него будет 1000 игр. Пусть побьет рекорд Зарипова, хотя бы по матчам, — сказал защитник казанцев.
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