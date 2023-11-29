36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке

Определен состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала.

В расположение сборной вызваны 36 хоккеистов, из них – 15 игроков из СКА.

Вратари: («Локомотив»), , (оба – СКА).

Защитники: Тимофей Давыдов («Северсталь»), , (оба – «Ак Барс»), (« »), , , , (все – СКА), , (оба – «Трактор»), («Торпедо»), Никита Смирнов («Динамо» ).

Нападающие: Василий Атанасов, Николай Коваленко (оба – «Торпедо»), Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Максим Джиошвили («Динамо» Москва), Никита Дыняк, Илья Сафонов (оба – «Ак Барс»), Никита Коростелев («Северсталь»), Прохор Полтапов, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Максим Шабанов («Трактор»).

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг.

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев, Евгений Кетов.

Турнир состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Также на Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ».