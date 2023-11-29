36 игроков вошли в состав «России 25» на Кубок Первого канала. 15 хоккеистов – из СКА, Атанасов, Голдобин, Порядин, Шабанов – в заявке

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Определен состав сборной «России 25» на Кубок Первого канала.

В расположение сборной вызваны 36 хоккеистов, из них – 15 игроков из СКА.

Вратари: Даниил Исаев («Локомотив»), Артемий Плешков, Никита Серебряков (оба – СКА).

Защитники: Тимофей Давыдов («Северсталь»), Никита Евсеев, Никита Лямкин (оба – «Ак Барс»), Александр ЕлесинЛокомотив»), Артем Земченок, Александр Никишин, Артем Сергеев, Максим Федотов (все – СКА), Илья Карпухин, Сергей Телегин (оба – «Трактор»), Богдан Конюшков («Торпедо»), Никита Смирнов («Динамо» Минск).

Нападающие: Василий Атанасов, Николай Коваленко (оба – «Торпедо»), Захар Бардаков, Михаил Воробьев, Василий Глотов, Арсений Грицюк, Валентин Зыков, Николай Поляков, Сергей Толчинский, Марат Хайруллин, Андрей Чивилев (все – СКА), Николай Голдобин, Павел Порядин (оба – «Спартак»), Максим Джиошвили («Динамо» Москва), Никита Дыняк, Илья Сафонов (оба – «Ак Барс»), Никита Коростелев («Северсталь»), Прохор Полтапов, Максим Соркин (оба – ЦСКА), Максим Шабанов («Трактор»).

Тренерский штаб команды:

Главный тренер – Роман Ротенберг.

Тренеры – Сергей Зубов, Константин Шафранов, Альберт Лещев, Евгений Корешков, Алексей Бабинцев, Евгений Кетов.

Турнир состоится с 14 по 17 декабря в Санкт-Петербурге. Также на Кубке Первого канала примут участие сборные Казахстана, Беларуси и «Звезды и ВХЛ».

29 комментариев
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Wayne Gretzky 99
А чего не 36 из ска?
+31
-1
+30
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HCSibir1989
Читаешь список тренеров, и понимаешь, что серьёзные дядьки собрались, переводишь взгляд на строку главного тренера - тьфу, ...
+26
0
+26
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nolan_90
Жаль, что вместо Голдобина с Порядиным не вызвали кого-нибудь еще из СКА
+23
-2
+21
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Виктор Попов
Слава небесам - из Авангарда никого..
+15
0
+15
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Евгений Бачин
Хорошо, что из Авангарда никого не взяли))
+12
0
+12
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Ilia Tikhonov
Ответ Wayne Gretzky 99
А чего не 36 из ска?
Все бы клубы только рады были
+10
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Витольд Бубеный
Ответ Wayne Gretzky 99
А чего не 36 из ска?
Так иностранцев нельзя, а так бы все 36 были
+10
0
+10
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Bartez1986
Маловато из СКА народу
+7
-1
+6
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megaotstoi
Сборная России До 25 и старше
+5
0
+5
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Кот под ногами майора
Всё, прошла любовь Романа к Мичкову
+4
0
+4
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newyork13
Думаю те кто не из ска отсеются, они просто не вникнут в систему
+4
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BS BOY
Уберите клоуна Ротенберга, он позорит СКА
+4
0
+4
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Илья
ротенберг главный тренер - испанский стыд. кто согласовал на должность главного тренера гражданина недружественных стран? он же реально блаженный
+3
0
+3
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marshal .masha
Да пусть все со СКА играют, вообще не жалко. А остальные спокойно отдохнут, восстановятся и будут готовиться к следующему этапу.
+3
0
+3
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Александр Буркин
Вот посмотришь на полевых игроков и думаешь, серьёзные парни собрались , а стоит посмотреть на список тренеров сразу плакать охото
+2
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+2
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Сычёв Олег
Салават Юлаев тоже нет!! Отдохнут!!
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Rahym Hommadow
В друг следующий матч проиграет ска у Ромы есть 100 % отмазки 🤣
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Алексей Суглоб
Ответ Илья
ротенберг главный тренер - испанский стыд. кто согласовал на должность главного тренера гражданина недружественных стран? он же реально блаженный
тот, кто согласовал?)))
+2
0
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Rahym Hommadow
Не сборный а Ска 25 как-то.
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осетов - пилот болида смерти
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Ух, щас гений плюсо######ства 37 летний Бартез разнесет Йозе Марину как бог черепаху!
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Серый
А Петухов еще жалуется на отсутствие турниров сборных!
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Nick Crosier
Очередная игрушка Ротенберга.
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Саша Константинов
Ура из Авангарда никого
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GoodZilla
Похоже , что проиграют турнир... Слишком мало тренеров...
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Сергей Галынский
Главный тренер : Роман Ротенберг
И остальные
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Russ Ivan
Что за «Звезды и ВХЛ», это одна команда или две??
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Магомед Саид Амирханов
Можно было Караева вызвать!
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vadiasik
Ответ Wayne Gretzky 99
А чего не 36 из ска?
Когда-то в основном из цска набирали...
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Hivaga22
Ответ Кот под ногами майора
Всё, прошла любовь Романа к Мичкову
Так "Сочи" дважды намылило шею СКА, ещё и в самый тяжёлый момент - такое не прощается))
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