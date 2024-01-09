«Судейский беспредел в отношении СКА надо прекращать». Любовь Егорова о письме Путину ветеранов клуба

Любовь Егорова одобрила письмо ветеранов СКА Владимиру Путину о судействе в КХЛ.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Слежу за хоккейными баталиями и часто хожу на домашние матчи . Это уже мой ритуал. Слежу и за выездными матчами по телевизору.

Инцидент, который произошел в матче с «Металлургом», вопиющий. Поддерживаю письмо ветеранов хоккейного СКА, ведь я тоже ветеран СКА. По времени я дольше всего выступала за Спортивный клуб армии. Всегда буду поддерживать СКА и болеть за него в любой ситуации.

Почему-то такие судейские ошибки не в первый раз происходят с петербургскими армейцами? Этот судейский беспредел был на протяжении прошлого сезона, случался он и в предыдущих чемпионатах. Надо это прекращать», – сказала шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту .