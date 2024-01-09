«Судейский беспредел в отношении СКА надо прекращать». Любовь Егорова о письме Путину ветеранов клуба

Теги Металлург Мг СКА судьи Владимир Путин Любовь Егорова КХЛ Спорт-Экспресс Хоккей

Любовь Егорова одобрила письмо ветеранов СКА Владимиру Путину о судействе в КХЛ.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Слежу за хоккейными баталиями и часто хожу на домашние матчи СКА. Это уже мой ритуал. Слежу и за выездными матчами по телевизору.

Инцидент, который произошел в матче с «Металлургом», вопиющий. Поддерживаю письмо ветеранов хоккейного СКА, ведь я тоже ветеран СКА. По времени я дольше всего выступала за Спортивный клуб армии. Всегда буду поддерживать СКА и болеть за него в любой ситуации.

Почему-то такие судейские ошибки не в первый раз происходят с петербургскими армейцами? Этот судейский беспредел был на протяжении прошлого сезона, случался он и в предыдущих чемпионатах. Надо это прекращать», – сказала шестикратная олимпийская чемпионка по лыжному спорту Егорова.

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16 комментариев
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Как говорил Зарипов: отдай им кубок уже
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Какое-то массовое помешательство, видимо психическая болезнь Ромы оказалась заразной)))
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Судья ещё не задержан?
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Не верю, что все это происходит на самом деле
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О, королеву бромантана подогнали. Она хоть правила хоккея-то знает? Или так, решила маракасами побренчать?
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Не стыдно?
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Это какой-то позор
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Раньше писали Деду Морозу или, в особых случаях, в Спортлото.
Теперь адресат поменялся...
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Кого еще привлекут в поддержку письма ? Обделались с письмом по полной программе, потеряли уважение . Теперь не знают как вылезти из этого. Давайте легенд и звезд привлекать. Стыдоба полнейшая.
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А не было изъятия кокаина с изображением Ромы?
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Кому интересно,у Гучика в телеге есть правильный ракурс,Сергеев споткнулся о свою клюшку.
По голу Глотова,контакт с вратарём у Хайруллина вне вратарской ..
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Василий Небензя запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с судейским беспределом в отношении СКА. В ООН выразили озабоченность в связи с происходящими событиями. Папа Римский молится за игроков СКА, болельщиков и лично за Романа Ротенберга.
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Никишин уедет из-за судей😁
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ну заныли. как это мерзко
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Ответ Ебздрогыч
Василий Небензя запросил экстренное заседание Совета Безопасности ООН в связи с судейским беспределом в отношении СКА. В ООН выразили озабоченность в связи с происходящими событиями. Папа Римский молится за игроков СКА, болельщиков и лично за Романа Ротенберга.
Браво)))
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