Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «В КХЛ надо навести порядок. Даже в ВХЛ нет такого судейства, там на две головы выше. У нас накипело»

Теги Металлург Мг СКА судьи Владимир Путин Сергей Черкас КХЛ Роман Ротенберг Хоккей

Ветеран СКА объяснил цель обращения к Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Президент России любит хоккей, переживает за этот вид спорта. Но дело не только в этом. Мы хотели своим письмом обратить внимание на то, что в КХЛ надо навести порядок. Хотя бы в судейском вопросе. Чтобы судьи отвечали за свои проступки. И было в том числе наказание для тех, кто допускает грубейшие ошибки, как было в матче СКА – «Металлург».

Я работал в Высшей лиге российского хоккея, даже там нет такого судейства. На две головы выше арбитраж. Но так же нельзя. Кто-то должен дать комментарий по эпизоду, в котором игрок «Металлурга» нарушил правила против игрока СКА, после чего магнитогорцы забили победный гол.

Он показан в разных ракурсах, снят на видео, какие проблемы? Те, кто считают, что там не было фола, говорят глупость.

– Хоккейные болельщики недоумевают по поводу письма ветеранов СКА: неужели президент России еще должен разбирать судейские ошибки?

– Это не единичный случай, поймите. Что называется, накипело.

Наоборот, мы долго молчали, ничего не говорили, старались эту тему не обсуждать. Даже рекомендовали главному тренеру СКА не вмешиваться в судейские вопросы. Думали, уж с этим-то руководство лиги разберется. И, надо отдать должное главному тренеру СКА, он ведет себя правильно, не вмешивается в судейскую историю.

Но мы, ветераны, решили в нее вмешаться. Ну сколько можно? Руководство лиги закрывает на проблему глаза. Через полтора месяца начнется плей-офф. Каждая судейская ошибка будет влиять на результат матча, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.

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30 комментариев
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ромке подарили хоккей но ему мало, ему еще нужно чтоб его не обыгрывали
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+24
Я правильно понял, им не нравятся , как судят СКА? Обычно же в одну калитку в сторону СКА, да и какие ветераны могут быть у этого клуба ? Клуб без истории
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+19
Правильно помогите Ромке. Он же с Магниткой проиграл 7матч финала КГ. И вообще он бедняга. Уже пару лет тренер СКА, весь в орденах, а даже до финала не дошел. Помогите ему Владимир Владимирович, дайте денег на путешествие в Финляндию. Он же крутой, честный, реальный пацан из 90—х.
+16
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+16
так пусть СКА играет в ВХЛ
я не против
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+8
Кто то ещё скажет что у нас не грёбаный колхоз? Ей богу, прям всеми силами пытаются отбить желание тратить время на просмотр этого цирка.
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+8
ВВП пока некогда, он отопление в Подмосковье чинит. Освободится и вам поможет.
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если это не единичный случай, то пусть Черкас приведет другие примеры. он же в теме. или прикормленным журналистам не с руки такой вопрос задавать?
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выйди на улицы города родного,там курганы снега, нищие на каждом углу попрошайничают, а ты про судейство в хоккее, президенту же больше нечем заниматься, один недоумок натравливает вас а вы как шавки рады расстараться, какие вы Питерцы после этого, они в голод так не выли как вы сейчас по приказу , займитесь насущными проблемами людей, зайдите к соседу может ему помощь какая нужна , а президента не отвлекайте у него и без ваших кляуз работы невпроворот
+5
-1
+4
в ВХЛ нет Роттенбергов, поэтому там всё честно. Грёбаный стыд. Надеюсь Роме вправят мозги ( ну нельзя его выпороть, у нас демократия, чтобы там за бугром не говорили, но терпеть его уже выше сил)
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Пробили дно. Вы что хотите , чтобы Президент РФ лично дал указание судить по вашим понятиям ? Не будет такого..
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жалкие, низкие люди!
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Астанавитесь!
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Дичь какая-то с этим СКА на всю страну прославился финский патцан Питерских болел жалко это которые настоящие а не лизуны Ромкины.
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Подготовка к ПО полным ходом
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ну скажем честно - судейство у нас хреновое в лиге хоккейной. в футболе еще хуже.
хотя вот это обращение ветеранов - зашквар.
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По идее там вообще удаление для Сергеева корячилось, но Гераськин не упал.
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Клоун, зайди в телеге на канал Гучека. Там все отлично видно. Сергеев выставляет клюшку и тем самым цепляет ногу Гераськина и сам же за свою клюшку запинается. И именно поэтому нога Гераськина немного задержалась. Там со всех ракурсов все показано. Хватит выть уже!
+2
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Туда какие-то вкусные таблетки подвезли? Я не могу иначе объяснить эту дичь.
+2
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Наверное хотят, чтобы вопросы судейства поручили лучшему хоккейному манагеру страны Роману Р.
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вы Ромке объясните, что какая команда и тренер, то и судейство соответственное
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Доколе уважаемые читатели Спортс будут читать истерику по этому поводу?
+1
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+1
Ответ Xell
Правильно помогите Ромке. Он же с Магниткой проиграл 7матч финала КГ. И вообще он бедняга. Уже пару лет тренер СКА, весь в орденах, а даже до финала не дошел. Помогите ему Владимир Владимирович, дайте денег на путешествие в Финляндию. Он же крутой, честный, реальный пацан из 90—х.
🤣
+1
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убрать судей с игр ска! сколько можно это терпеть?
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В стране надо порядок наводить убирать сынков,зятьёв и прочию приблатненную шушеру.
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🤣🤣🤣🤣🤣нет слов , самые бедненькие ска,откуда ветераны у этого мешка
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Действительно,кому еще в России можно написать,чтобы выразить свою озабоченность? Не Третьяку же,в конце концов!
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Предлагаю внести госдуму закон о том, что ВСЕ голы забитые в ворота ски и зинки необходимо считать неправильными и не засчитывать, и принять его сразу в трёх чтениях без обсуждения.
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Не казаки ветераны,
Да и пишем не султану,
А расейскому царю,
Что, мол, 7-го январю
Засудили нашу СКУ,
Отобрав одну очку!
Соин, с ним же Юдаков,
СКУ оставив без портков,
Реферили слишком грязно –
Сия тенденция опасна!
Уж Вы скажите Третьяку,
Что открутите башку
И Морозову, и ему,
А потом ишо в тюрьму,
Аль на каторгу друзьёв
Мошкару кормить и блох.
Уж Вы вмешайтеся, спасите
Наш хоккей от катастрофы!
Федерацию пошлите
Либо на***, либо в *опу!
Коль не могут управлять,
Надоть всех пересажать!
Мы же, СКОвы ветераны,
Пропоем потом осанны
И на выборы придем
Всей толпою всемером.
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Что за шобла руководит КХЛ, если из-за каждой судейской ошибки, возникает необходимость обращаться к президенту страны? Черкас, делом займись, закрой варежку, будь ты мужиком.
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