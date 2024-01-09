Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «В КХЛ надо навести порядок. Даже в ВХЛ нет такого судейства, там на две головы выше. У нас накипело»
Ветеран СКА объяснил цель обращения к Владимиру Путину.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
– Президент России любит хоккей, переживает за этот вид спорта. Но дело не только в этом. Мы хотели своим письмом обратить внимание на то, что в КХЛ надо навести порядок. Хотя бы в судейском вопросе. Чтобы судьи отвечали за свои проступки. И было в том числе наказание для тех, кто допускает грубейшие ошибки, как было в матче СКА – «Металлург».
Я работал в Высшей лиге российского хоккея, даже там нет такого судейства. На две головы выше арбитраж. Но так же нельзя. Кто-то должен дать комментарий по эпизоду, в котором игрок «Металлурга» нарушил правила против игрока СКА, после чего магнитогорцы забили победный гол.
Он показан в разных ракурсах, снят на видео, какие проблемы? Те, кто считают, что там не было фола, говорят глупость.
– Хоккейные болельщики недоумевают по поводу письма ветеранов СКА: неужели президент России еще должен разбирать судейские ошибки?
– Это не единичный случай, поймите. Что называется, накипело.
Наоборот, мы долго молчали, ничего не говорили, старались эту тему не обсуждать. Даже рекомендовали главному тренеру СКА не вмешиваться в судейские вопросы. Думали, уж с этим-то руководство лиги разберется. И, надо отдать должное главному тренеру СКА, он ведет себя правильно, не вмешивается в судейскую историю.
Но мы, ветераны, решили в нее вмешаться. Ну сколько можно? Руководство лиги закрывает на проблему глаза. Через полтора месяца начнется плей-офф. Каждая судейская ошибка будет влиять на результат матча, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.
я не против
хотя вот это обращение ветеранов - зашквар.
Да и пишем не султану,
А расейскому царю,
Что, мол, 7-го январю
Засудили нашу СКУ,
Отобрав одну очку!
Соин, с ним же Юдаков,
СКУ оставив без портков,
Реферили слишком грязно –
Сия тенденция опасна!
Уж Вы скажите Третьяку,
Что открутите башку
И Морозову, и ему,
А потом ишо в тюрьму,
Аль на каторгу друзьёв
Мошкару кормить и блох.
Уж Вы вмешайтеся, спасите
Наш хоккей от катастрофы!
Федерацию пошлите
Либо на***, либо в *опу!
Коль не могут управлять,
Надоть всех пересажать!
Мы же, СКОвы ветераны,
Пропоем потом осанны
И на выборы придем
Всей толпою всемером.