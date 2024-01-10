Карандин о судействе в КХЛ: «Арбитры – жертвы хоккейного ЕГЭ. Надо усиливать руководство, Фазель должен быть не в роли английской королевы»

Теги Металлург Мг СКА судьи Рене Фазель НХЛ КХЛ Юрий Карандин Игорь Гераськин Хоккей

Юрий Карандин призвал КХЛ усилить руководство судейским корпусом.

– В прессе определенный резонанс вызвал эпизод из овертайма последнего матча СКА и «Магнитки», когда решающий гол забил форвард гостей Гераськин. Как его оцените?

– Сложный момент – если судить по старым правилам. Раньше практически любой контакт между игроками не наказывался – и нужно было бы внимательно смотреть, как пересекал форвард «Магнитки» траекторию защитника СКА, куда смотрел, инициировал ли контакт.

Сейчас все просто, правила очень жесткие. Гераськин смотрел в сторону соперника, не владевшего шайбой, пересек его траекторию, вмешавшись в ход игры. Это удаление, вне зависимости от характера контакта – с двумя ногами соперника, с одной плюс с клюшкой и так далее. Его классификация – или блокировка, или подножка, на выбор.

– Результативная судейская ошибка?

– Их в этом сезоне так много, что все к ним привыкли и лишний раз даже не хочется обсуждать.

– В чем причина такого судейства?

– Первая причина – теряем школу. Уже говорил о том, что наши арбитры – жертвы ЕГЭ, только хоккейного. Не понимают дух игры, да и сами правила знают не идеально, механистически.

Вторая причина – методическая. Очень много искусственных поправок в правила, фантазий людей, далеких от хоккея и судейства. Одни правила – для КХЛ, вторые – для МХЛ, третьи – для детского хоккея. В этой эквилибристике сами арбитры уже запутались.

Иногда смотрю НХЛ – там совсем другая судейская  школа. Арбитров практически не видно, главные герои  – хоккеисты. Да, есть ошибки, но их мало. А у нас в КХЛ весь сезон самые яркие «звезды» – судьи. И не случайно, что самая популярная программа на ТВ  – о судействе. 

– Что делать?

– Надо усиливать руководство корпусом. Не доверяете нашим арбитрам – воспользуйтесь опытом того же Рене Фазеля. Он должен быть востребован КХЛ не в роли английской королевы. Нужно привлечь его к реальной работе, дать реальные полномочия. А пока Фазель разве что всех веселит, когда в прессе нахваливает судейство.

– Вы готовы помочь?

– Недавно я передал в судейский комитет свои записи с рекомендациями по судейству на 500 страниц. Готов помочь в любой другой роли. Тяжело смотреть за тем, как набирает ход этот конвейер из ошибок, – сказал бывший арбитр. 

1 комментарий
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Правильно, пусть Фазель тоже напишет письмо Путину о судейском беспределе в отношении несчастного СКА!
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