36-летний вратарь Судницин будет играющим тренером в «Металлурге»
Вратарь Александр Судницин стал играющим тренером в «Металлурге».
Об этом в эфире студии «Металлург ТВ» рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.
«Сашка будет больше работать как играющий тренер. Немного будет в тренерском штабе работать.
На следующий год открывается команда ВХЛ, мы предложили ему сделать шаг в сторону тренерства, он не отказался», – сказал Гомоляко.
Отмечается, что новая роль голкипера не означает завершение его игровой карьеры.
В этом сезоне 36-летний Судницин провел 5 матчей за клуб. Его подробная статистика – здесь.