36-летний вратарь Судницин будет играющим тренером в «Металлурге»

Теги Металлург Мг Сергей Гомоляко КХЛ ВХЛ Александр Судницин Хоккей

Вратарь Александр Судницин стал играющим тренером в «Металлурге».

Об этом в эфире студии «Металлург ТВ» рассказал спортивный директор «Металлурга» Сергей Гомоляко.

«Сашка будет больше работать как играющий тренер. Немного будет в тренерском штабе работать.

На следующий год открывается команда ВХЛ, мы предложили ему сделать шаг в сторону тренерства, он не отказался», – сказал Гомоляко.

Отмечается, что новая роль голкипера не означает завершение его игровой карьеры.

В этом сезоне 36-летний Судницин провел 5 матчей за клуб. Его подробная статистика – здесь.

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