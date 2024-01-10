36-летний вратарь Судницин будет играющим тренером в «Металлурге»

Вратарь Александр Судницин стал играющим тренером в «Металлурге».

Об этом в эфире студии «Металлург ТВ» рассказал спортивный директор «Металлурга» .

«Сашка будет больше работать как играющий тренер. Немного будет в тренерском штабе работать.

На следующий год открывается команда , мы предложили ему сделать шаг в сторону тренерства, он не отказался», – сказал Гомоляко.

Отмечается, что новая роль голкипера не означает завершение его игровой карьеры.

В этом сезоне 36-летний провел 5 матчей за клуб. Его подробная статистика – здесь.