Судницин заработает 6 млн рублей за сезон в «Металлурге» (Metaratings)
Зарплата Александра Судницина в «Металлурге» составит 6 млн рублей.
Об этом сообщает Metaratings.
Срок соглашения «Металлурга» с 35-летним голкипером рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Судницин провел 23 игры в регулярном чемпионате за «Нефтехимик», отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,75.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 3 игры и 1 победа при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,56.
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