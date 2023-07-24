Судницин заработает 6 млн рублей за сезон в «Металлурге» (Metaratings)

Теги Металлург Мг КХЛ Александр Судницин деньги Хоккей

Зарплата Александра Судницина в «Металлурге» составит 6 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.

Срок соглашения «Металлурга» с 35-летним голкипером рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Судницин провел 23 игры в регулярном чемпионате за «Нефтехимик», отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 3 игры и 1 победа при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,56.

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