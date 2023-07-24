35-летний Судницин подписал контракт с «Металлургом» на год
«Металлург» подписал контракт с вратарем Александром Суднициным.
Срок соглашения с 35-летним голкипером рассчитан на один год.
В минувшем сезоне Судницин провел 23 игры в регулярном чемпионате за «Нефтехимик», отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,75.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 3 игры и 1 победа при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,56.
но мне очень хотелось увидеть дома кого-то из пары Худобин-Проскуряков