35-летний Судницин подписал контракт с «Металлургом» на год

Теги Металлург Мг Нефтехимик переходы КХЛ Александр Судницин Хоккей

«Металлург» подписал контракт с вратарем Александром Суднициным.

Срок соглашения с 35-летним голкипером рассчитан на один год.

В минувшем сезоне Судницин провел 23 игры в регулярном чемпионате за «Нефтехимик», отражая в среднем 90,7% бросков при коэффициенте надежности 2,75.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ на счету игрока 3 игры и 1 победа при 88,3% отраженных бросков и коэффициенте надежности 3,56.

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1 комментарий

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Bogdan
как бэкап Загидуллину - отлично.
но мне очень хотелось увидеть дома кого-то из пары Худобин-Проскуряков
+4
0
+4
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