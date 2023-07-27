Разин о Судницине: «Третий вратарь «Металлурга», но, кто знает, может, он съест всех и станет основным»

Теги Металлург Мг КХЛ Андрей Разин Альберт Загидуллин Александр Судницин Хоккей

Андрей Разин высказался о вратарской бригаде «Металлурга».

— Загидулин созрел, чтобы стать основным вратарем на уровне КХЛ?

— Мы с ним хорошо пообщались. Он готов. И по взгляду, и по настроению видно, что парень уверен в себе. Игры покажут.

— «Металлург» пригласил 35-летнего Судницина. Понимали, что два молодых вратаря за спиной Загидулина не самая надежная конструкция?

— Двум молодым вратарям нужно играть. Если один будет задействован не так часто, то второй вообще останется без игр. Кого-то из них мы отдадим в «Южный Урал», чтобы получал как можно больше игровой практики. Возможно, будем проводить ротацию.

Судницин — третий вратарь, но жизнь – штука сложная. Кто знает, может быть, он съест всех вратарей и станет основным, – сказал главный тренер «Металлурга».

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