Алексей Андронов о письме Путину ветеранов СКА: «Пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» Байдену или ветеранов «ПСЖ» Макрону»

Алексей Андронов оценил обращение ветеранов СКА к Владимиру Путину.

7 января СКА уступил « » со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата .

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Откровенно говоря, когда я увидел эту новость, даже не стал открывать. Подумал, что шутка, фэйк, ИА «Панорама»…

Нет. Это реальность. Где же мы так согрешили? За что это все? Кто его [текст] писал, кстати? Ну не хоккеисты же? Я из всех тут знаю двоих.

«В России неистребима тоска не по сильной руке даже, а по палке в этой сильной руке». Сева Новгородцев, город Лондон, Би-би-си.

Я вот пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» к Байдену. Или ветеранов « » к …

Позорнейшая история. Людей, забывших о том, что такое человеческое достоинство», – написал спортивный комментатор .

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?