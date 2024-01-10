Алексей Андронов о письме Путину ветеранов СКА: «Пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» Байдену или ветеранов «ПСЖ» Макрону»
Алексей Андронов оценил обращение ветеранов СКА к Владимиру Путину.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
«Откровенно говоря, когда я увидел эту новость, даже не стал открывать. Подумал, что шутка, фэйк, ИА «Панорама»…
Нет. Это реальность. Где же мы так согрешили? За что это все? Кто его [текст] писал, кстати? Ну не хоккеисты же? Я из всех тут знаю двоих.
«В России неистребима тоска не по сильной руке даже, а по палке в этой сильной руке». Сева Новгородцев, город Лондон, Би-би-си.
Я вот пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» к Байдену. Или ветеранов «ПСЖ» к Макрону…
Позорнейшая история. Людей, забывших о том, что такое человеческое достоинство», – написал спортивный комментатор Андронов.
Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?
Хоккей - частный спорт, КХЛ - частная лига. Какие письма еще, как же этот совок всем надоел
интересно только что это от команды которая царем итак обласкана🌚
Ныть и молить помощи у боярина, это в генах
Это не отменяет всратости письма Путину, но Лёлик как обычно ляпул не подумав.
Какого-нибудь Бердымухамедова не переплюнуть, но вот он, какой есть
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Ахах
Вовремя Ленинградский военный округ восстановили
Не знаю, кто там в ска молодые звёзды, но вариантов отъезда не вижу
Сейчас на казарменное положение путин всех переведет, а ветеранов, которые по возрасту подходит, на сво пора отправить