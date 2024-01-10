Алексей Андронов о письме Путину ветеранов СКА: «Пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» Байдену или ветеранов «ПСЖ» Макрону»

Теги ПСЖ Металлург Мг СКА лига 1 Франция Владимир Путин Алексей Андронов КХЛ НФЛ Даллас Политика Эммануэль Макрон Джо Байден Хоккей

Алексей Андронов оценил обращение ветеранов СКА к Владимиру Путину.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

«Откровенно говоря, когда я увидел эту новость, даже не стал открывать. Подумал, что шутка, фэйк, ИА «Панорама»…

Нет. Это реальность. Где же мы так согрешили? За что это все? Кто его [текст] писал, кстати? Ну не хоккеисты же? Я из всех тут знаю двоих.

«В России неистребима тоска не по сильной руке даже, а по палке в этой сильной руке». Сева Новгородцев, город Лондон, Би-би-си.

Я вот пытаюсь представить письмо ветеранов «Даллас Кавбойс» к Байдену. Или ветеранов «ПСЖ» к Макрону

Позорнейшая история. Людей, забывших о том, что такое человеческое достоинство», – написал спортивный комментатор Андронов.

Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?

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29 комментариев
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это не ветераны - это клоуны.
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Ответ Йохан Чпохан
это не ветераны - это клоуны.
Логично же, ска - не клуб, а цирк
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Это реально очень смешно. Солнцеликий ЛИЧНО решает все проблемы, от спасения хоккея до замены лампочки в подъезде на Дальнем Востоке.
Хоккей - частный спорт, КХЛ - частная лига. Какие письма еще, как же этот совок всем надоел
+25
-5
+20
Челобитные царю дело хорошее
интересно только что это от команды которая царем итак обласкана🌚
+9
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Да без одобрения самодержца скоро и в туалет по большому не сходить будет.
+7
-1
+6
Здесь по факту Андронов
+6
-1
+5
Как бы в позапрошлом году Макрон решал вопросы с продлением Мбаппе в ПСЖ, так что и представлять не надо...
+13
-9
+4
Это потому, что есть убеждение, что царь хороший, а бояре плохие. При этом не доходит, что бояр ставит сам царь и они часть его же системы. Судьи просто низовые мелкие винтики этой системы. Ну и тоже конечно сами "ветераны", пишущие письма.
+6
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+4
Ответ StHappyOne
Это реально очень смешно. Солнцеликий ЛИЧНО решает все проблемы, от спасения хоккея до замены лампочки в подъезде на Дальнем Востоке. Хоккей - частный спорт, КХЛ - частная лига. Какие письма еще, как же этот совок всем надоел
В совке подобного не было. Не могу представить, чтобы какой-нибудь генсек на подобные мелочи как ремонт котельной или замена лампочки внимание бы обращал, не говоря уже о письмах "ветеранов" спортивных клубов.
+6
-2
+4
Ответ Дмитрий Крутенко
Как бы в позапрошлом году Макрон решал вопросы с продлением Мбаппе в ПСЖ, так что и представлять не надо...
Макрона ветераны наполеоновских войн об этом попросили?
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Крепостной харакетер, веками заложенный.

Ныть и молить помощи у боярина, это в генах
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Я просто напомню немытой башке, что Макрон лично уговаривал Мбаппе остаться в ПСЖ.
Это не отменяет всратости письма Путину, но Лёлик как обычно ляпул не подумав.
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Ответ StHappyOne
Это реально очень смешно. Солнцеликий ЛИЧНО решает все проблемы, от спасения хоккея до замены лампочки в подъезде на Дальнем Востоке. Хоккей - частный спорт, КХЛ - частная лига. Какие письма еще, как же этот совок всем надоел
А что смешного? Обычный типичный культ личности.
Какого-нибудь Бердымухамедова не переплюнуть, но вот он, какой есть
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точно! пусть Квебек напишет принцу Чарльзу, срочно верните Нордикс !
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Ответ LaffyTaffy
Крепостной харакетер, веками заложенный. Ныть и молить помощи у боярина, это в генах
То ли дело один народец, который падал в ноги польским панам и целовал им туфлю, чтобы сильно не били!))
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СКА - Спортивные Клоунские Атлеты.
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что за цирк, ахахах. а я думал, что меня уже сложно удивить
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Питерский стыд
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"Пусть безумная идея. Вы не рубайте сгоряча. Вызывайте нас скорее через гада главврача! С уваженьем... Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, если Вы не отзоветесь, Мы напишем в Спортлото". (Владимир Высоцкий. "Письмо в редакцию телевизионной передачи "Очевидное-Невероятное" из сумасшедшего дома с Канатчиковой дачи")
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Ветеранов следует наказать за вопиющую дерзость и панибратство по отношению к Государю. Имена подписантов не указаны в уничижительной форме (Ивашка, Андрейка и т.д.), не использованы выражения "твои, Государь, верные холопы", "челом бьем" и т.д.
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Прямое обращение к президенту означает,что подписавшие считают систему вертикальной власти , выстроенную самим президентом, не функционирующей. Фактически, это дискредитация главы государства.
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Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

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Ахах

Вовремя Ленинградский военный округ восстановили

Не знаю, кто там в ска молодые звёзды, но вариантов отъезда не вижу

Сейчас на казарменное положение путин всех переведет, а ветеранов, которые по возрасту подходит, на сво пора отправить
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Думаю, в следующем сезона рома хочет стать клубом, который ни разу не проиграл в регулярке. Натаскивают судей на этот "рекорд")
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когда Макрон умолял Мбаппе остаться это не также кринжово выглядело?
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