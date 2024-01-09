Каменский о письме Путину ветеранов СКА: «Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, разбирающихся в хоккее? У него много других забот в стране»

Теги Металлург Мг СКА Владимир Путин Валерий Каменский КХЛ Политика Хоккей

Валерий Каменский оценил письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Будет ли реакция от КХЛ?

– Мы принимаем каждый сигнал и рассматриваем с судейским комитетом. Каждый клуб присылает свои вопросы, и КХЛ рассматривает их.

– Вы читали это письмо?

– Нет. Думаю, мы, клубы КХЛ, должны сами разбираться в этом.

Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, которые разбираются в хоккее и понимают, о чем разговор? У него много других забот в стране, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.

16 комментариев
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Это вообще сюр. Просить президента страны что-бы разбирался в этом? Реально 🤡 что-ли
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Я тоже об этом писал . Выглядит , как кляуза . Обидели детишек в песочнице . Тьфу . Можно подумать , что Владимир Владимирович будет заниматься этим . Скорее Президент ПФ скажет - угомоните там людей, вообще охренели .
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Надо было деду морозу писать. Тут как раз про отмороженных.
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Потому что такова фича суперпрезидентской системы Путина. На местах не работают, а только лижут начальству. Поэтому сразу обращаются к президенту, потому что он и есть начальство, которому лижут и его слова имеют вес, тогда как слова народа для местных чиновников ничего не стоит.

Но любой адекватный человек понимает, что такая система нежизнеспособна (читать голосом и интонацией Киселёва). Потому что один человек не может управлять всеми мелкими процессами, да и знаний во всех сферах не хватит. Вот и приходится Путину лично чинить трубы и отменять хоккейные голы)
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Валера, очевидно же, что Путин лучше всех разбирается в судействе и хоккейных правилах
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надо ветеранам других клубов Путина письмами завалить после каждой игры , тогда вспомнят , какой клуб эту дичь начал
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клуб мажоров никак не угомонится, СКА неместо в КХЛ,самая ноющая команда в лиге. Тогда ветеранам Локо ,тоже надо было писать обращение Господу Богу заотмененый гол из-за неправильного вбрасывания,у В.В Путина и без того забот хватает.
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Спасибо, Валера, за адекватность.
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Письмо может и положат в папочку, а вот эти видеообращения смотреть он не может, потому что интернет не нужон.
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Новости страны в порядке приоритета:
1) письмо ветеранов Путину о судейском произволе в отношении СКА;
2) голая вечеринка в Мутаборе;
3) замерзает Подмосковье.
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Каменский - мужик!!!
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помер давно.
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Вроде взрослые люди,а как дети,нюни распустили,ей богу..... Стыдно должно быть,как минимум....
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Ну, так как он разбирается, никто не разбирается! Если бы не самбо, был бы круче Буре!
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Ответ Greenalem
Потому что такова фича суперпрезидентской системы Путина. На местах не работают, а только лижут начальству. Поэтому сразу обращаются к президенту, потому что он и есть начальство, которому лижут и его слова имеют вес, тогда как слова народа для местных чиновников ничего не стоит. Но любой адекватный человек понимает, что такая система нежизнеспособна (читать голосом и интонацией Киселёва). Потому что один человек не может управлять всеми мелкими процессами, да и знаний во всех сферах не хватит. Вот и приходится Путину лично чинить трубы и отменять хоккейные голы)
Да какая система? На местах никто к президенту ,наоборот, с такой ерундой не обращается, чтобы не получить лишний раз по шапке. Тут ветераны уже от небольшого ума состряпали это письмо.
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Ответ Гамарджоба Генацвале
Да какая система? На местах никто к президенту ,наоборот, с такой ерундой не обращается, чтобы не получить лишний раз по шапке. Тут ветераны уже от небольшого ума состряпали это письмо.
Я про обычных людей, которые думают, что царь хороший, а бояре плохие. Если и пишут письма, то сразу к президенту. Чиновникам на местах конечно не нравится, хотя эти письма и обращения в 99% случаях тупо не доходят до адресата.
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