Каменский о письме Путину ветеранов СКА: «Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, разбирающихся в хоккее? У него много других забот в стране»

Валерий Каменский оценил письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Будет ли реакция от КХЛ?

– Мы принимаем каждый сигнал и рассматриваем с судейским комитетом. Каждый клуб присылает свои вопросы, и КХЛ рассматривает их.

– Вы читали это письмо?

– Нет. Думаю, мы, клубы КХЛ, должны сами разбираться в этом.

Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, которые разбираются в хоккее и понимают, о чем разговор? У него много других забот в стране, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.