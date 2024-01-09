Каменский о письме Путину ветеранов СКА: «Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, разбирающихся в хоккее? У него много других забот в стране»
Валерий Каменский оценил письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
– Будет ли реакция от КХЛ?
– Мы принимаем каждый сигнал и рассматриваем с судейским комитетом. Каждый клуб присылает свои вопросы, и КХЛ рассматривает их.
– Вы читали это письмо?
– Нет. Думаю, мы, клубы КХЛ, должны сами разбираться в этом.
Зачем писать Владимиру Владимировичу, когда много компетентных людей, которые разбираются в хоккее и понимают, о чем разговор? У него много других забот в стране, – сказал вице-президент КХЛ Валерий Каменский.
Но любой адекватный человек понимает, что такая система нежизнеспособна (читать голосом и интонацией Киселёва). Потому что один человек не может управлять всеми мелкими процессами, да и знаний во всех сферах не хватит. Вот и приходится Путину лично чинить трубы и отменять хоккейные голы)
1) письмо ветеранов Путину о судейском произволе в отношении СКА;
2) голая вечеринка в Мутаборе;
3) замерзает Подмосковье.