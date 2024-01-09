Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «Недавно на заводе 7 часов не работала котельная. Только обращение к президенту помогло решить вопрос. КХЛ молчит – давайте к Трампу обратимся»

Сергей Черкас прокомментировал письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Эта история возникла где-то в 23:00 – 23:30. Матч СКА – «Металлург» закончился, естественно, раньше.

Мы перезванивались и обсуждали: «Сколько можно терпеть? Ладно, допускались какие-то судейские ошибки. Мы молчали. Но это было, как последняя капля. Шесть человек на льду. Четыре судьи. И не заметить подножку?! Это невозможно».

– Вы считаете, что была подножка?

– Я вам могу четко сказать, что это была подножка. Гераськин уходил на вираж и оставил ногу, а Сергеев об нее споткнулся и упал.

– А Гераськин забил гол.

– Да. Дело не в том, что СКА проиграл. Это письмо к поражению СКА никакого отношения не имеет.

– А к чему?

– К проблеме судейства, которая назрела. О ней уже надо говорить. Это же не первый инцидент, не только ветераны СКА жалуются. Другие эксперты тоже обращают внимание на слабое судейство, а лига не принимает никаких шагов для улучшения этой ситуации.

– И поэтому вы обращаетесь к президенту России Владимиру Путину?

– Совсем недавно на заводе 7 часов не работала котельная. Только обращение к президенту помогло решить этот вопрос.

Может быть, Владимир Владимирович и не будет рассматривать это письмо. Мне сложно ответить за президента. Это обращение не только к нему, Морозову и Третьяку. Здесь дело в общей проблеме.

Это обращение к общественности, чтобы КХЛ сделала какие-то выводы и показала болельщикам, что они хотят сделать для улучшения судейства. Чтобы она дала хоть какой-то комментарий по этому поводу. Не только по инциденту со СКА.

По поводу слабого судейства. Почему молчит главный судья [Алексей Анисимов]?

– До сих пор от него нет комментариев.

– К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.