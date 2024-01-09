Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «Недавно на заводе 7 часов не работала котельная. Только обращение к президенту помогло решить вопрос. КХЛ молчит – давайте к Трампу обратимся»

Теги Металлург Мг СКА судьи Владимир Путин Сергей Черкас КХЛ Политика Хоккей

Сергей Черкас прокомментировал письмо ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Эта история возникла где-то в 23:00 – 23:30. Матч СКА – «Металлург» закончился, естественно, раньше.

Мы перезванивались и обсуждали: «Сколько можно терпеть? Ладно, допускались какие-то судейские ошибки. Мы молчали. Но это было, как последняя капля. Шесть человек на льду. Четыре судьи. И не заметить подножку?! Это невозможно».

– Вы считаете, что была подножка?

– Я вам могу четко сказать, что это была подножка. Гераськин уходил на вираж и оставил ногу, а Сергеев об нее споткнулся и упал.

– А Гераськин забил гол.

– Да. Дело не в том, что СКА проиграл. Это письмо к поражению СКА никакого отношения не имеет.

– А к чему?

– К проблеме судейства, которая назрела. О ней уже надо говорить. Это же не первый инцидент, не только ветераны СКА жалуются. Другие эксперты тоже обращают внимание на слабое судейство, а лига не принимает никаких шагов для улучшения этой ситуации.

– И поэтому вы обращаетесь к президенту России Владимиру Путину?

– Совсем недавно на заводе 7 часов не работала котельная. Только обращение к президенту помогло решить этот вопрос.

Может быть, Владимир Владимирович и не будет рассматривать это письмо. Мне сложно ответить за президента. Это обращение не только к нему, Морозову и Третьяку. Здесь дело в общей проблеме.

Это обращение к общественности, чтобы КХЛ сделала какие-то выводы и показала болельщикам, что они хотят сделать для улучшения судейства. Чтобы она дала хоть какой-то комментарий по этому поводу. Не только по инциденту со СКА.

По поводу слабого судейства. Почему молчит главный судья [Алексей Анисимов]?

– До сих пор от него нет комментариев.

– К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.

70 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
– К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.

В данном случае лучше обратиться к врачу...
+205
-1
+204
Трмпу не до вас, он ссыт по подъездам Подольска
+118
-2
+116
К Ивлеевой обратитесь, она для ветеранов СКА замутит такую вечеринку, что они забудут про гол Магнитки.
+89
-3
+86
а по-моему, это отличная идея! давайте, Путин будет решать все мелкие бытовые вопросы на региональном уровне. а внешней и внутренней политикой и экономикой займется кто-то другой.
+58
-2
+56
Ответ андрэ
Трмпу не до вас, он ссыт по подъездам Подольска
Не надо тут, этим пока Обама и Байден занят
+43
0
+43
Ответ Stop-D
– К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас. В данном случае лучше обратиться к врачу...
И скорее всего к наркологу
+40
0
+40
Ну тут все понятно... это финиш че, чунга-чанга (с)
+33
-2
+31
«Эта история возникла в 23:00 - 23:30» - то бишь после того как за добавкой перед закрытием сбегали. Тогда в принципе все логично.
+23
0
+23
Ответ covax
а по-моему, это отличная идея! давайте, Путин будет решать все мелкие бытовые вопросы на региональном уровне. а внешней и внутренней политикой и экономикой займется кто-то другой.
Согласен. Я вот один носок после стирки найти не могу, написал Путину, надеюсь займется этим.
+23
0
+23
Дата. Подпись. Отвечайте нам, а то, если вы не отзовётесь, мы напишем в «Спортлото»! (с) Высоцкий жив
+20
-1
+19
Ветераны СКА мем года! И про Трампа понравилось. Он вообще кто сейчас?
+17
-1
+16
"Дорогой ВладимВладимыч! Пишут тебе вытираны СКА. Сколько можно терпеть? У нас молодой и перспективный тренер, а медалек пока нам не дали. Сердечно просим распорядиться прислать в Петербург Кубок Гагарина, а также переименовать его в Кубок Ротенберга, иначе все молодые таланты разбегутся. А также просим юношеской сборной выплатить призовые за золотые медали МЧМ, в которым мы не участвовали. "
))
+15
-1
+14
Ответ Stop-D
– К кому обращаться? Судья молчит, КХЛ молчит. Давайте тогда к Трампу обратимся, – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас. В данном случае лучше обратиться к врачу...
Всё же ,к Урсуле фон дер Ляейн предлагаете обратиться, а не к Трампу?
А на как раз и врач и глава Еврокомиссии
+13
-1
+12
Ну появилось же видео с нужно ракурса и там прекрасно видно что Сергеев сам запнулся об свою клюшку , покажите этим особо одаренным, как недоношенные с этим голом, да ладно если бы еще реально нарушение было
+10
-1
+9
Фляга у всех бывших вратарей свистит?
Или есть очень редкие исключения
+11
-3
+8
Это надо же так монополизировать власть, что чиновники на местах вообще бросили работать, котельню без монополиста сделать не могут, хоккей развалили...
+9
-2
+7
🤡🤡🤡
+9
-3
+6
Если проблему пытаются решить обращением к САМОМУ, значит та система управления, какую отстроил этот персонаж за четвертьвека—дерьмо...Разбирайте к чертям...
+6
-1
+5
Ответ Матрос Кот
Ветераны СКА мем года! И про Трампа понравилось. Он вообще кто сейчас?
подсудимый
+5
0
+5
как же надо опуститься... Не стыдно???
+5
-1
+4
Ответ андрэ
Трмпу не до вас, он ссыт по подъездам Подольска
Трамп же наш, там подъезды Обама с Байденом заняли
+4
0
+4
Ответ edl_
Согласен. Я вот один носок после стирки найти не могу, написал Путину, надеюсь займется этим.
Я боюсь вас щас расстроить, но если вдруг окажется, что второй потерянный носок - это носок Balenciaga... то лучше принять, что найти его не получится.
+4
0
+4
Ответ Мистер Уайт
К Ивлеевой обратитесь, она для ветеранов СКА замутит такую вечеринку, что они забудут про гол Магнитки.
У них нет носков D&G. Придется простые чебоксарские одевать
+3
0
+3
Обратись к психиатру.
+4
-1
+3
Ответ Scrumhalf
подсудимый
У него там тоже проблемы с судейством, того и гляди - нашему президенту писать будет)))
+3
0
+3
Ответ Сергей Чумак
Ну появилось же видео с нужно ракурса и там прекрасно видно что Сергеев сам запнулся об свою клюшку , покажите этим особо одаренным, как недоношенные с этим голом, да ладно если бы еще реально нарушение было
Да хоть бы они там друг друга клюшками били. При чем тут президент? Что за систему он такую вы строил?
+4
-1
+3
Классика. Царь хороший, бояре плохие
+3
0
+3
Если вы не отзоветесь, мы напишем в Спортлото...
+4
-1
+3
ТВ вместо мозга в черепной коробке, эталонный экземпляр
+4
-1
+3
У меня что-то зад зачесался. Пожалуй надо обратиться к тому, кто единственный может решать проблемы
+2
0
+2
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий