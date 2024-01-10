Черкас о письме ветеранов СКА: «Может, Путин сможет повлиять на ситуацию, попросит КХЛ принять меры. Легче обратиться в муниципальные органы, однако многие обращаются к президенту»
Сергей Черкас высказался о письме ветеранов СКА в адрес Владимира Путина.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
– Почему вы решили писать сразу Путину?
– Уже неоднократно многие обращались в лигу с тем, чтобы рассмотрели эпизоды и улучшили судейство, но реакции никакой.
Когда у нас в каком-нибудь регионе отопление отключается, легче всего обратиться в муниципальные органы.
Однако многие обращаются к президенту – к сожалению, это такой же случай. Может быть, он сможет повлиять на эту ситуацию.
Имею в виду, что он просто попросит КХЛ принять адекватные меры. Чтобы судейство было качественным, справедливым и объективным.
– То есть вы всерьез рассчитываете на то, что он отреагирует?
– Нет, всерьез я не рассчитываю. Это письмо сделано для того, чтобы довести до общественности проблему, которая существует в КХЛ, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас в интервью Sports.ru.
Ветераны СКА пожаловались Путину на судейство. Что стоит за письмом?