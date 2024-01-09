Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «Заказа нет. Я получил кучу благодарственных писем, несмотря безобразные комментарии. Мне написали: «Давно надо было поднять эти проблемы»

Теги Металлург Мг СКА Владимир Путин Сергей Черкас КХЛ Политика Хоккей

Сергей Черкас заявил, что СКА не имеет отношения к письму в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Высказываются подозрения, что ваше письмо – это заказ СКА?

– Какое отношение СКА имеет к этому письму? Ерунда какая-то. СКА в состоянии решать какие-то вопросы, публично не афишируя это.

Никакого заказа нет. Это мнение ветеранов СКА. Я, кстати, получил кучу благодарственных писем, несмотря на разные безобразные комментарии.

Много людей написали мне: «Давно надо было поднять эти проблемы. Еще когда выбивали зубы Зыкову в игре с «Ак Барсом», – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.

14 комментариев
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Почему не начали поднимать проблему судейства после матча с Локомотивом?
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Да тут какие-то опять интриги, может Анисимова слить хотят так
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Нет предела человеческой мерзости (с)
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Сколько личностей Ротенберга написали благодарственные письма?
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Получил кучу благодарственных писем от таких же проплаченных ветеранов
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А кто в этом признается?
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«Но тут примчались санитары и зафиксировали нас»
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Нормально они забухали
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Зубы Зыков потерял после чистого приёма от Радулова. Уровень адекватности ветеранов СКА впечатляет
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Отряды Ротенберга
Теперь мы видели всё 🤣
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Ответ Pronger
Да тут какие-то опять интриги, может Анисимова слить хотят так
Будет дано поручение национализировать Анисимова.
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А кто непосредственно автор письма? Или авторы?
Письмо выдержано в четком стиле кляузы или доноса, с апелляцией к недавнему выступлению адресата письма на хоккейную тему.
Содержит четкий посыл изменить судейство в благоприятную для ХК СКА сторону.
Сам Черкас, и эта организация давно связаны с ХК, Юдин известный подпевала Ротенберга и СКА, остальные ветераны, подписавшие письмо, похоже, массовка.
Очень похоже, что это инициатива Ромы лично, у которого нет былого админресурса в ФХР и КХЛ.
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