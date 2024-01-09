Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «Заказа нет. Я получил кучу благодарственных писем, несмотря безобразные комментарии. Мне написали: «Давно надо было поднять эти проблемы»

Сергей Черкас заявил, что СКА не имеет отношения к письму в адрес Владимира Путина.

7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.

Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».

– Высказываются подозрения, что ваше письмо – это заказ СКА?

– Какое отношение СКА имеет к этому письму? Ерунда какая-то. СКА в состоянии решать какие-то вопросы, публично не афишируя это.

Никакого заказа нет. Это мнение ветеранов СКА. Я, кстати, получил кучу благодарственных писем, несмотря на разные безобразные комментарии.

Много людей написали мне: «Давно надо было поднять эти проблемы. Еще когда выбивали зубы Зыкову в игре с «Ак Барсом», – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.