Черкас о письме Путину ветеранов СКА: «Заказа нет. Я получил кучу благодарственных писем, несмотря безобразные комментарии. Мне написали: «Давно надо было поднять эти проблемы»
Сергей Черкас заявил, что СКА не имеет отношения к письму в адрес Владимира Путина.
7 января СКА уступил «Металлургу» со счетом 1:2 в овертайме в матче Фонбет чемпионата КХЛ.
Ветераны клуба из Санкт-Петербурга написали письмо президенту России Владимиру Путину из-за гола соперника: «Просим вас спасти наш хоккей от грядущей катастрофы. Несправедливость может стать важной причиной отъезда молодых звезд».
– Высказываются подозрения, что ваше письмо – это заказ СКА?
– Какое отношение СКА имеет к этому письму? Ерунда какая-то. СКА в состоянии решать какие-то вопросы, публично не афишируя это.
Никакого заказа нет. Это мнение ветеранов СКА. Я, кстати, получил кучу благодарственных писем, несмотря на разные безобразные комментарии.
Много людей написали мне: «Давно надо было поднять эти проблемы. Еще когда выбивали зубы Зыкову в игре с «Ак Барсом», – сказал бывший вратарь СКА, заслуженный тренер России Сергей Черкас.
Теперь мы видели всё 🤣
Письмо выдержано в четком стиле кляузы или доноса, с апелляцией к недавнему выступлению адресата письма на хоккейную тему.
Содержит четкий посыл изменить судейство в благоприятную для ХК СКА сторону.
Сам Черкас, и эта организация давно связаны с ХК, Юдин известный подпевала Ротенберга и СКА, остальные ветераны, подписавшие письмо, похоже, массовка.
Очень похоже, что это инициатива Ромы лично, у которого нет былого админресурса в ФХР и КХЛ.