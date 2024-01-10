Джек Хьюз пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела. Он лучший бомбардир «Нью-Джерси» с 45 очками в 32 играх

Теги травмы Нью-Джерси Линди Рафф НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз пропустит несколько недель из-за травмы верхней части тела.

Форвард «Нью-Джерси» неудачно упал в конце матча с «Чикаго» (4:2) в регулярном чемпионате НХЛ. 

«Срок его восстановления исчисляется в неделях, а не в месяцах. Мы будем оценивать его состояние каждую неделю. Нам стоит воспринимать это как хорошую новость – что речь идет не о месяцах. Поэтому мы просто будем смотреть на то, что будет происходить дальше. 

Очевидно, что он расстроен. Он уже был травмирован. Мы поможем ему пройти через это и вернуться в строй», – сказал главный тренер «Девилс» Линди Рафф

22-летний нападающий набрал 45 (15+30) очков в 32 играх в текущем сезоне и является самым результативным игроком команды. Недавно он был выбран лигой для участия в Матче звезд НХЛ-2024. 

В ноябре Хьюз пропустил 5 матчей из-за травмы, полученной в матче с «Сент-Луисом». Тогда игрок неудачно въехал в борт после прохода к воротам.

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1 комментарий
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