Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой». Это 1-й такой случай для братьев из одной команды с 2017 года
Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой».
«Нью-Джерси» обыграл «Сенаторс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Оба брата забросили по шайбе и сделали по 2 передачи.
22-летний Джек был признан 2-й звездой матча. У форварда стало 43 (15+28) очка в 29 играх в этом сезоне.
20-летний Люк стал 3-й звездой. У защитника 20 (6+14) баллов в 34 играх.
Предыдущий случай, когда братья-одноклубники набирали по 3 очка за матч, случился 15 декабря 2017 года. Тогда Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер») сделали по 3 передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).
https://www.nhl.com/gamecenter/sjs-vs-van/2017/12/15/2017020495