Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой». Это 1-й такой случай для братьев из одной команды с 2017 года

Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой».

« » обыграл «Сенаторс» (6:2) в матче регулярного чемпионата .

Оба брата забросили по шайбе и сделали по 2 передачи.

22-летний был признан 2-й звездой матча. У форварда стало 43 (15+28) очка в 29 играх в этом сезоне.

20-летний Люк стал 3-й звездой. У защитника 20 (6+14) баллов в 34 играх.

Предыдущий случай, когда братья-одноклубники набирали по 3 очка за матч, случился 15 декабря 2017 года. Тогда Даниэль и («Ванкувер») сделали по 3 передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ).