Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой». Это 1-й такой случай для братьев из одной команды с 2017 года

Теги Нью-Джерси Оттава Даниэль Седин Хенрик Седин НХЛ Джек Хьюз Ван Люк Хьюз Хоккей

Джек и Люк Хьюзы набрали по 3 очка в матче с «Оттавой».

«Нью-Джерси» обыграл «Сенаторс» (6:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ

Оба брата забросили по шайбе и сделали по 2 передачи. 

22-летний Джек был признан 2-й звездой матча. У форварда стало 43 (15+28) очка в 29 играх в этом сезоне. 

20-летний Люк стал 3-й звездой. У защитника 20 (6+14) баллов в 34 играх. 

Предыдущий случай, когда братья-одноклубники набирали по 3 очка за матч, случился 15 декабря 2017 года. Тогда Даниэль и Хенрик Седины («Ванкувер») сделали по 3 передачи в матче с «Сан-Хосе» (4:3 ОТ). 

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3 комментария
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Ответ Роман Вредный
может у Сединов 3 шайбы и 3 ассиста все же?
Нет. Они вместе ассистировали при 3 шайбах "Кэнакс".

https://www.nhl.com/gamecenter/sjs-vs-van/2017/12/15/2017020495
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может у Сединов 3 шайбы и 3 ассиста все же?
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Сегодня в тройке два брата и Братт
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