Уэйн Гретцки: «Джек Хьюз напоминает меня – невероятно видит площадку. Он вышел на новый уровень как хоккеист»

Уэйн Гретцки сравнил с собой игру Джека Хьюза.

« напоминает мне меня в том смысле, что он невероятно хорошо видит площадку.

Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Нападающий « » набрал 38 (14+24) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.