Уэйн Гретцки: «Джек Хьюз напоминает меня – невероятно видит площадку. Он вышел на новый уровень как хоккеист»

Теги Нью-Джерси Уэйн Гретцки НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Уэйн Гретцки сравнил с собой игру Джека Хьюза.

«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что он невероятно хорошо видит площадку. 

Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.

Нападающий «Нью-Джерси» набрал 38 (14+24) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.

7 комментариев
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Это просто лучший в мире хоккея комплимент!
ничего круче придумать невозможно.
Господь бог земного филиала коньков/шайб/клюшек сообщил миру, что появился тот кто напоминает ему его.
Хьюзу - не болеть и соответствовать.
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Если сравнивать его уровень первых двух сезонов, то да вышел )) за 2 первых сезона суммарно 50 очков набрал ))
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Пометьте этот пост тэгом Овечкина и вынесите на главную. Посмотрим кто есть кто)
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Сильно прогрессирует, остаётся пожелать здоровья.
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В Айлы бы его. Хорошо смотрелся бы в паре с Барзалом
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Ответ Alexander Bragin
Это просто лучший в мире хоккея комплимент! ничего круче придумать невозможно. Господь бог земного филиала коньков/шайб/клюшек сообщил миру, что появился тот кто напоминает ему его. Хьюзу - не болеть и соответствовать.
Более чем. Лучший хоккейный ум и такое заявление😎
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Ответ paha
Если сравнивать его уровень первых двух сезонов, то да вышел )) за 2 первых сезона суммарно 50 очков набрал ))
Да вообще как играет. Дело не в очках. Космическое катание и быстрые руки. На синей линии просто феерия, имею ввиду то, когда он катит по несколько кругов с шайбой в зоне соперника. А другой Хьюз как раз профильно рвёт синюю линию
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