Уэйн Гретцки: «Джек Хьюз напоминает меня – невероятно видит площадку. Он вышел на новый уровень как хоккеист»
Уэйн Гретцки сравнил с собой игру Джека Хьюза.
«Джек Хьюз напоминает мне меня в том смысле, что он невероятно хорошо видит площадку.
Он вышел на совершенно новый уровень как хоккеист», – сказал лучший бомбардир в истории НХЛ Уэйн Гретцки.
Нападающий «Нью-Джерси» набрал 38 (14+24) очков в 26 матчах регулярного чемпионата НХЛ в этом сезоне.
ничего круче придумать невозможно.
Господь бог земного филиала коньков/шайб/клюшек сообщил миру, что появился тот кто напоминает ему его.
Хьюзу - не болеть и соответствовать.