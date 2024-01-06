Джек Хьюз получил травму в 3-м периоде матча с «Чикаго». Он ушел со льда после падения

Джек Хьюз получил травму в матче с «Чикаго».

Форвард « » покинул площадку в третьем периоде матча регулярного чемпионата с «Блэкхокс» (4:2).

22-летний американец пытался войти в зону и неловко упал на лед. Главный тренер «Девилс» не сообщил каких-либо подробностей о травме.

В текущем сезоне набрал 45 (15+30) очков в 32 играх. Он уже пропустил 5 матчей из-за травмы, полученной в матче с «Сент-Луисом». Тогда игрок неудачно въехал в борт после прохода к воротам.