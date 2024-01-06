Джек Хьюз получил травму в 3-м периоде матча с «Чикаго». Он ушел со льда после падения

Теги травмы Нью-Джерси Чикаго Линди Рафф НХЛ Джек Хьюз Хоккей

Джек Хьюз получил травму в матче с «Чикаго».

Форвард «Нью-Джерси» покинул площадку в третьем периоде матча регулярного чемпионата НХЛ с «Блэкхокс» (4:2). 

22-летний американец пытался войти в зону и неловко упал на лед. Главный тренер «Девилс» Линди Рафф не сообщил каких-либо подробностей о травме. 

В текущем сезоне Хьюз набрал 45 (15+30) очков в 32 играх. Он уже пропустил 5 матчей из-за травмы, полученной в матче с «Сент-Луисом». Тогда игрок неудачно въехал в борт после прохода к воротам.

2 комментария
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Суперкреативный, супертехничный и скоростной игрок, но всегда были опасения по поводу физики. С Беддардом ситуация один в один. Оба они всё-таки достаточно субтильные игроки по своему сложению. Такие же опасения были в отношении Элиаса Петтерссона, но к 24-25 годам Элиас окреп достаточно, чтобы выдерживать изматывающий марафон НХЛ.
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