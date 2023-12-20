Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы. «Нью-Джерси» получит 9 млн долларов пространства под потолком, если поместит игрока в список травмированных
Дуги Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы.
«Дэвилс» ранее сообщили, что хоккеист перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы.
Сообщается, что Дуги Хэмилтон может вернуться после травмы в конце апреля или начале мая.
«Нью-Джерси» может поместить хоккеиста в долгосрочный список травмированных. Кэпхит игрока – 9 миллионов долларов в год.
Хэмилтон набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.