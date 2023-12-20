Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы. «Нью-Джерси» получит 9 млн долларов пространства под потолком, если поместит игрока в список травмированных

Дуги Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы.

«Дэвилс» ранее сообщили, что хоккеист перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы.

Сообщается, что может вернуться после травмы в конце апреля или начале мая.

« » может поместить хоккеиста в долгосрочный список травмированных. Кэпхит игрока – 9 миллионов долларов в год.

Хэмилтон набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах регулярного чемпионата .