Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы. «Нью-Джерси» получит 9 млн долларов пространства под потолком, если поместит игрока в список травмированных

Теги травмы Нью-Джерси НХЛ Дуги Хэмилтон Хоккей

Дуги Хэмилтон может не сыграть до плей-офф из-за травмы.

«Дэвилс» ранее сообщили, что хоккеист перенес успешную операцию в связи с разрывом грудной мышцы.

Сообщается, что Дуги Хэмилтон может вернуться после травмы в конце апреля или начале мая.

«Нью-Джерси» может поместить хоккеиста в долгосрочный список травмированных. Кэпхит игрока – 9 миллионов долларов в год.

Хэмилтон набрал 16 (5+11) очков в 20 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

3 комментария
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Значит будет обмен защитника в Дэвилз.
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Больше всех опу рвал что Куч в ЛТИР в 20г до полей офф был перемещен. А сам сейчас..., А, это другое.
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Гибсон мейби?)
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