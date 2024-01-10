Николай Заварухин о 4:1 с «Ладой»: «Игра за четыре очка. Командная победа «Автомобилиста», здорово парни вышли»

Николай Заварухин оценил победу над «Ладой» (4:1).

« » обыграл тольяттинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Встречались с соперником, с которым находимся рядом в таблице, игра за четыре очка. Здорово парни вышли, были настроены на игру, на борьбу, на забивание голов: первый и второй голы повлияли на нашу победу.

Аликин держал нас в игре, сыграли по счету, ждали контратаки. 20 блокированных бросков, командная победа, идем дальше. Не хотели отдавать инициативу, « » добавила в движении, мы хотели играть в другую игру, а соперник заставлял нас ошибаться.

Первые очки Алексеева в КХЛ? Парень заслужил своей работой, трудится, выполняет тренерскую установку, есть понимание, где его использовать, у него хороший возраст для развития», – сказал главный тренер «Автомобилиста».