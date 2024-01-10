Николай Заварухин о 4:1 с «Ладой»: «Игра за четыре очка. Командная победа «Автомобилиста», здорово парни вышли»

Теги Лада Автомобилист Николай Заварухин КХЛ Хоккей

Николай Заварухин оценил победу над «Ладой» (4:1).

«Автомобилист» обыграл тольяттинцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Встречались с соперником, с которым находимся рядом в таблице, игра за четыре очка. Здорово парни вышли, были настроены на игру, на борьбу, на забивание голов: первый и второй голы повлияли на нашу победу. 

Аликин держал нас в игре, сыграли по счету, ждали контратаки. 20 блокированных бросков, командная победа, идем дальше. Не хотели отдавать инициативу, «Лада» добавила в движении, мы хотели играть в другую игру, а соперник заставлял нас ошибаться.

Первые очки Алексеева в КХЛ? Парень заслужил своей работой, трудится, выполняет тренерскую установку, есть понимание, где его использовать, у него хороший возраст для развития», – сказал главный тренер «Автомобилиста».

Материалы по теме

1 комментарий
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Первые два гола, приведшие к победе - отголоски пропущенных шайб в Казани.Тот же рикошет,та же шайба ,,закопанная,,в краске.Воздалось,можно сказать.Борьба,за четверку в конференции,продолжается.
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий