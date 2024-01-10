Браташ об 1:4 от «Автомобилиста»: «Лада» надломилась психологически после двух пропущенных шайб. Все старались, но соперник был сильнее и мастеровитее» 

Олег Браташ оценил поражение от «Автомобилиста» (1:4).

« » проиграла екатеринбуржцам в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Упрекать игроков не в чем, они старались как могли, были настроены, хотели выиграть, но не получилось. После двух пропущенных шайб их это психологически надломило, но они продолжали работать, забили при счете 0:3, старались исправить ситуацию, но соперник был сильнее и мастеровитее. Как смогли, так и сыграли.

Отсутствие Подъяпольского и первой пары защиты? Подъяпольский заболел, Солянников и Березин провалили две игры на выезде, поэтому из состава их убрали. Сложно сгоряча оценивать изменения в звеньях, пока не буду делать выводов, но по отношению к делу претензий нет, все старались», – сказал главный тренер «Лады».