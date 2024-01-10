Алексей Заварухин о победе над «Нефтехимиком»: «Трактор» выстоял в начале 3-го периода в меньшинстве, Фукале подтащил. Хорошо, что забили пять голов»
Алексей Заварухин оценил победу над «Нефтехимиком» (5:3).
«Трактор» обыграл нижнекамцев в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
«Разбирали «Нефтехимик», показывали его сильные и слабые стороны. Не получилось забить быстрые голы, соперник нас поймал на двух контратаках.
Третий период расставил все точки над i. Мы добавили, выстояли в начале периода в меньшинстве, Фукале подтащил. Хорошо, что забили пять голов», – сказал главный тренер «Трактора».