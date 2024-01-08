Гендиректор «Трактора»: «Прохождение первого раунда недостаточно, чтобы Заварухин остался главным тренером. Задача – пройти два раунда плей-офф»
Иван Савин заявил, что главному тренеру «Трактора» нужно пройти два раунда плей-офф.
– Шуми Бабаев стал агентом Алексея Заварухина. Повлияет ли это на переговоры с ним о новом контракте?
– Шуми Бабаев стал агентом Заварухина уже после того, как мы договорились обо всех условиях.
Думаю, что Алексеем принято такое решение в счет будущих контрактов. У нас все предельно ясно: будет результат – будет предмет для общения о дальнейшем сотрудничестве.
– Какое выступление команды будет считаться хорошим результатом?
– Я скажу так: даже прохождение первого раунда будет недостаточно для того, чтобы твердо сказать, что Алексей Заварухин останется главным тренером. Он об этом знает.
Его задача – пройти два раунда плей-офф, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.