Гендиректор «Трактора»: «Прохождение первого раунда недостаточно, чтобы Заварухин остался главным тренером. Задача – пройти два раунда плей-офф»

Теги Трактор Иван Савин Алексей Заварухин КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Иван Савин заявил, что главному тренеру «Трактора» нужно пройти два раунда плей-офф.

– Шуми Бабаев стал агентом Алексея Заварухина. Повлияет ли это на переговоры с ним о новом контракте?

– Шуми Бабаев стал агентом Заварухина уже после того, как мы договорились обо всех условиях.

Думаю, что Алексеем принято такое решение в счет будущих контрактов. У нас все предельно ясно: будет результат – будет предмет для общения о дальнейшем сотрудничестве.

– Какое выступление команды будет считаться хорошим результатом?

– Я скажу так: даже прохождение первого раунда будет недостаточно для того, чтобы твердо сказать, что Алексей Заварухин останется главным тренером. Он об этом знает.

Его задача – пройти два раунда плей-офф, – сказал генеральный директор «Трактора» Иван Савин.

5 комментариев
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Да елки-палки. Тренер начинающий и в штабе помочь некому (все помощники без опыта работы в КХЛ). Дайте поработать ему хотя бы следующий сезон целиком даже если плей-офф будет неудачным, а не делайте поспешных выводов
+4
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+4
а кубок уже не нужен.?
+2
0
+2
Ответ Двоечник
Да елки-палки. Тренер начинающий и в штабе помочь некому (все помощники без опыта работы в КХЛ). Дайте поработать ему хотя бы следующий сезон целиком даже если плей-офф будет неудачным, а не делайте поспешных выводов
да в любом случае его оставят.. о каких 2 раундах идёт речь? Они 1 пройдут, только если начнут плофф с 1 по 3 место, а для них там места явно уже нет
+1
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+1
Смешные, у вас состав на уровне 7-8 места в конфе
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Ответ Двоечник
Да елки-палки. Тренер начинающий и в штабе помочь некому (все помощники без опыта работы в КХЛ). Дайте поработать ему хотя бы следующий сезон целиком даже если плей-офф будет неудачным, а не делайте поспешных выводов
Полностью согласен!!
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