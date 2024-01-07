Тренер «Трактора» Заварухин об игре пары Карпухин – Телегин: «Парни должны выходить на новый уровень и такие ошибки не допускать»

Алексей Заварухин прокомментировал поражение от «Локомотива».

«Трактор» уступил со счетом 1:3 в матче Фонбет чемпионата .

– Неплохой матч, не считая второго периода. Немного проанализировав встречу, скажу, что немного недоработали в тех моментах, на которые мы обращали внимание. Это моменты, которые предрешили исход поединка.

Соперник во втором отрезке матча сыграл лучше нас и поэтому забил три гола.

Парни молодцы, что не бросили играть в третьем отрезке и показали хороший хоккей. Конечно, одного гола мало, но мы пытались вернуться в игру.

– В первом периоде было преимущество «Трактора». Что изменилось во втором отрезке матча?

– Соперник добавил. « » – хорошая команда, они первые на Западе.

Указывали ребятам на то, что у оппонента хорошие вторые периоды. В каких-то моментах соперник был лучше нас в этом отрезке матча.

– Первые две шайбы были пропущены, когда на льду была пара – . Как оцените их игру?

– Соперник заставил нас ошибиться. Мы неправильно сыграли.

Да, парни должны выходить на новый уровень и такие ошибки не допускать.

Не скажу, что именно они виноваты в пропущенных голах. Виновата вся пятерка, – сказал главный тренер « » Алексей Заварухин.