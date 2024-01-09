Ковальчук о 50-летнем Хабибулине: «Коля в отличной форме! Дай бог, чтобы против нас почаще выходил»

Теги Спартак Торпедо Илья Ковальчук Николай Хабибулин КХЛ Матч ТВ Хоккей

Илья Ковальчук оценил форму 50-летнего вратаря «Торпедо» Николая Хабибулина.

В декабре 40‑летний Ковальчук подписал контракт со «Спартаком» до 30 апреля 2024 года, «Торпедо» заключило с Хабибулиным, которому 13 января исполнится 51 год, контракт до конца сезона.

– Как только все сказали, что 40‑летний Илья Ковальчук стал самым возрастным игроком КХЛ, то в лиге появился 50‑летний Николай Хабибулин. Ваша реакция?

Коля в отличной форме! Когда мы играли в Нижнем Новгороде против ребят, то я его видел перед матчем. Пообщались, посмеялись.

По‑моему, мы еще много раз будем играть с «Торпедо». Дай бог, чтобы против нас Хабибулин почаще выходил! – сказал Ковальчук.

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