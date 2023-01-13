Хабибулин о форвардах, против которых было тяжелее всего играть: «Ковальчук, Ягр и Селянне. Илья почти каждый матч забивал»

Теги Атланта Тампа-Бэй Яромир Ягр Илья Ковальчук Николай Хабибулин Теему Селянне НХЛ ТАСС Хоккей

Николай Хабибулин назвал нападающих, против которых ему было тяжелее всего играть.

– Назовите трех нападающих, против которых вам было играть тяжелее всего.

– [Илья] Ковальчук, [Яромир] Ягр и [Теему] Селянне. Для меня страшное что? Бросок. У одного хороший кистевой, Селянне очень быстрый.

Когда Ковальчук играл в «Атланте», мы играли в «Тампе» против них по шесть раз за сезон, и он почти каждую игру забивал. Найдет всегда шанс, окажется в правильном месте и забьет.

У Селянне бросок просто очень быстрый, и, если он выходил «один в ноль», его очень тяжело было остановить.

Ягр большой – у него с кистей бросок очень хороший, и он мог с середины зоны практически без замаха хорошо бросить.

Ковальчук больше щелкал, но у него и кистевой был хорош, и когда я играл против его «Атланты», то понимал, что на ноль, скорее всего, я не сыграю, – сказал бывший вратарь клубов НХЛ и сборной России.

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
rasul5700
Кови в Атланте был в огне конечно, столько энергии было в его игре. Несомненно, один из ярчайших отечественных игроков.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Crenk
Ответ Bartez1986
Крутой вратарь. "Стена Булина" - одно из ярких хоккейных прозвищ моего детства
Жаль не приехал на ЧМ в Москву
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
хОКкейный батя
Ответ Bartez1986
Крутой вратарь. "Стена Булина" - одно из ярких хоккейных прозвищ моего детства
Все мы помним 2002 и 1/4 финала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Bartez1986
Крутой вратарь. "Стена Булина" - одно из ярких хоккейных прозвищ моего детства
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Великий Кукурузо
Ковальчук из поколения малкиных и овечкиных был самым топовым,но к сожалению очень любил деньги😬
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий