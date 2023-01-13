Хабибулин о форвардах, против которых было тяжелее всего играть: «Ковальчук, Ягр и Селянне. Илья почти каждый матч забивал»

Николай Хабибулин назвал нападающих, против которых ему было тяжелее всего играть.

– Назовите трех нападающих, против которых вам было играть тяжелее всего.

– [Илья] Ковальчук, [Яромир] Ягр и [Теему] Селянне. Для меня страшное что? Бросок. У одного хороший кистевой, Селянне очень быстрый.

Когда Ковальчук играл в «Атланте», мы играли в «Тампе» против них по шесть раз за сезон, и он почти каждую игру забивал. Найдет всегда шанс, окажется в правильном месте и забьет.

У Селянне бросок просто очень быстрый, и, если он выходил «один в ноль», его очень тяжело было остановить.

Ягр большой – у него с кистей бросок очень хороший, и он мог с середины зоны практически без замаха хорошо бросить.

Ковальчук больше щелкал, но у него и кистевой был хорош, и когда я играл против его «Атланты», то понимал, что на ноль, скорее всего, я не сыграю, – сказал бывший вратарь клубов и сборной России.