Нюландер о контракте с «Торонто»: «Это мой дом. Я знаю, где проведу следующие 8 лет. Особенное чувство»

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер высказался о новом контракте с «Торонто».

27-летний шведский нападающий подписал 8-летний контракт с «Торонто» с зарплатой 11,5 млн долларов в год. Это самый крупный контракт в истории «Лифс» по общей сумме – 92 млн.

«Торонто – мой дом. Здесь я провел больше всего времени.

Этот процесс (переговоры по продлению контракта – Sports.ru) начался еще летом. Приятно, что он завершился, и теперь я знаю, где я останусь на следующие восемь лет. Это совершенно особенное чувство.

Где-то в голове была мысль о переговорах, но я старался фокусироваться на хоккее. Все прошло гладко от начала и до конца», – сказал Нюландер.

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