В контракт Нюландера и «Торонто» включат полный запрет на обмен. Стороны практически договорились

Теги Торонто НХЛ Вильям Нюландер Хоккей

Вильям Нюландер и «Торонто» почти договорились о контракте.

Шведский нападающий близок к подписанию 8-летнего соглашения с клубом с кэпхитом 11,5 миллиона долларов в год.

Также в соглашение хоккеиста включат пункт о полном запрете на обмен.

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов.

8 комментариев
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драфт 2014 (топ-6 по набранным очкам)

Драйзайтль 674 игры: 324 г + 462 п = 786 очков
Пастрняк 630: 325 + 347 = 672
Пойнт 540: 237 + 268 = 505
Райнхарт 653: 226 + 268 = 494
Нюландер 558: 198 + 286 = 484
Ларкин 618: 193 + 277 = 470
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Ответ Венер Кучербаев
кто понимает, как Торонто собирается уместить зарплату Нюландера под кепкой? от Тавареса что ли избавятся?
Истекают контракты Бертуцци, Броди, Доми, Самсонова. Из них скорее всего оставят только Доми. Вот и место для Нюлы. Глубину состава забьют игроками за копейки (кто-то вроде Грегора) или молодёжью на ELC (Коуэн, Минтен). Плюс поднимется потолок зарплат.

Потерпят один сезон, а дальше заканчивается тяжёлый контракт Тавареса.
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кто понимает, как Торонто собирается уместить зарплату Нюландера под кепкой? от Тавареса что ли избавятся?
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Объявили уже.
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Торонто. Торонто никогда не меняется.
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Тот случай когда игрок своей игрой не оставил особо вариантов клубу.
Свободным может получить и 12.5
Причем откуда-нибудь где налоги поменьше.
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Ответ Rio (BLR)
Тот случай когда игрок своей игрой не оставил особо вариантов клубу. Свободным может получить и 12.5 Причем откуда-нибудь где налоги поменьше.
надо было летом продлеваться, тогда Нюла вроде как 10.5 хотел, но кто знал
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