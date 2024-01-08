В контракт Нюландера и «Торонто» включат полный запрет на обмен. Стороны практически договорились
Вильям Нюландер и «Торонто» почти договорились о контракте.
Шведский нападающий близок к подписанию 8-летнего соглашения с клубом с кэпхитом 11,5 миллиона долларов в год.
Также в соглашение хоккеиста включат пункт о полном запрете на обмен.
Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов.
Драйзайтль 674 игры: 324 г + 462 п = 786 очков
Пастрняк 630: 325 + 347 = 672
Пойнт 540: 237 + 268 = 505
Райнхарт 653: 226 + 268 = 494
Нюландер 558: 198 + 286 = 484
Ларкин 618: 193 + 277 = 470
Потерпят один сезон, а дальше заканчивается тяжёлый контракт Тавареса.
Свободным может получить и 12.5
Причем откуда-нибудь где налоги поменьше.