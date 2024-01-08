В контракт Нюландера и «Торонто» включат полный запрет на обмен. Стороны практически договорились

Вильям Нюландер и «Торонто» почти договорились о контракте.

Шведский нападающий близок к подписанию 8-летнего соглашения с клубом с кэпхитом 11,5 миллиона долларов в год.

Также в соглашение хоккеиста включат пункт о полном запрете на обмен.

Средняя зарплата игрока за сезон по текущему контракту составляет 6,96 миллиона долларов.