5 игроков «Торонто» займут 53,65 млн долларов места под потолком зарплат со следующего сезона. Планируется повышение платежки до 87,7 млн долларов

Теги Торонто НХЛ Джон Таварес Морган Райлли Вильям Нюландер Митч Марнер Остон Мэттьюс потолок зарплат Хоккей

«Торонто» потратит более 53 миллионов долларов на пятерых игроков в платежке.

Канадский клуб объявил о продлении контракта с нападающим Вильямом Нюландером на восемь лет и средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.

Соглашение шведского форварда начнет действовать со следующего сезона.

Также со следующего сезона вступит в действие новой договор Остона Мэттьюса с кэпхитом 13,25 миллиона долларов в год.

Продолжают действовать контракты форвардов Джона Тавареса (11 млн долларов в год) и Митча Марнера (10,9 млн долларов в год).

Кроме этого, девять процентов платежной ведомости занимает защитник Морган Райлли (7 млн долларов в год).

Таким образом, «Лифс» потратят на пятерых игроков 53,65 млн долларов от места в платежке. НХЛ ранее объявила, что потолок зарплат должен повыситься до 87,7 млн долларов.

10 комментариев
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В 2025 году контракт Тавареса на 11м закончится, и ему будет 35 лет.
Его либо на существенное понижение зп, либо на выход свободным агентом.
Как по мне, вполне нормальный переход в плане загрузки платежки от Тавареса к Нюландеру.

А по Таваресу - вот и посмотрим на его лояльность к клубу и желание «жизни» играть только за Торонто, когда нужно будет подписывать новый контракт:)

С годами потолок будет расти, так что Торонто как-нибудь справятся. Нужно лишь как-то пережить сезон 24-25.
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Без вратаря, защиты и 2 звеньев
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сто
лет
без
побед
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Торонто в следующем сезоне - мимо плей-офф
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у Торонты наверное сейчас одна тактика возможна: брать ахловцев и подписывать их с минимальной зп на несколько лет, авось в тройке с Марнером, Нюлой или Мэтьюсом заиграют)
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Такая разница в ЗП (когда у одних запредельные ЗП, а у остальных больше пол команды ЗП по остаточному принципу) может отрицательно влиять на климат в команде. Больше пол команды будут знать, что на них экономят и они здесь потому что 5 человек получают очень много.
Никто не спорит, что эти 5 человек заслужили, но что делает менеджмент команды?
Без звезд кубок Стэнли врядли выиграть, но без сбалансированной команды кубок тоже не взять.
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Ответ Stenort
Торонто в следующем сезоне - мимо плей-офф
Ну это уж слишком 😂
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