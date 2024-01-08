5 игроков «Торонто» займут 53,65 млн долларов места под потолком зарплат со следующего сезона. Планируется повышение платежки до 87,7 млн долларов

«Торонто» потратит более 53 миллионов долларов на пятерых игроков в платежке.

Канадский клуб объявил о продлении контракта с нападающим на восемь лет и средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.

Соглашение шведского форварда начнет действовать со следующего сезона.

Также со следующего сезона вступит в действие новой договор с кэпхитом 13,25 миллиона долларов в год.

Продолжают действовать контракты форвардов (11 млн долларов в год) и (10,9 млн долларов в год).

Кроме этого, девять процентов платежной ведомости занимает защитник (7 млн долларов в год).

Таким образом, «Лифс» потратят на пятерых игроков 53,65 млн долларов от места в платежке. НХЛ ранее объявила, что потолок зарплат должен повыситься до 87,7 млн долларов.