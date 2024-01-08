5 игроков «Торонто» займут 53,65 млн долларов места под потолком зарплат со следующего сезона. Планируется повышение платежки до 87,7 млн долларов
«Торонто» потратит более 53 миллионов долларов на пятерых игроков в платежке.
Канадский клуб объявил о продлении контракта с нападающим Вильямом Нюландером на восемь лет и средней зарплатой 11,5 миллиона долларов.
Соглашение шведского форварда начнет действовать со следующего сезона.
Также со следующего сезона вступит в действие новой договор Остона Мэттьюса с кэпхитом 13,25 миллиона долларов в год.
Продолжают действовать контракты форвардов Джона Тавареса (11 млн долларов в год) и Митча Марнера (10,9 млн долларов в год).
Кроме этого, девять процентов платежной ведомости занимает защитник Морган Райлли (7 млн долларов в год).
Таким образом, «Лифс» потратят на пятерых игроков 53,65 млн долларов от места в платежке. НХЛ ранее объявила, что потолок зарплат должен повыситься до 87,7 млн долларов.
Его либо на существенное понижение зп, либо на выход свободным агентом.
Как по мне, вполне нормальный переход в плане загрузки платежки от Тавареса к Нюландеру.
А по Таваресу - вот и посмотрим на его лояльность к клубу и желание «жизни» играть только за Торонто, когда нужно будет подписывать новый контракт:)
С годами потолок будет расти, так что Торонто как-нибудь справятся. Нужно лишь как-то пережить сезон 24-25.
лет
без
побед
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Никто не спорит, что эти 5 человек заслужили, но что делает менеджмент команды?
Без звезд кубок Стэнли врядли выиграть, но без сбалансированной команды кубок тоже не взять.