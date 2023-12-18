«Все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье. Мы понимаем подоплеку этих решений». Дементьев о деле Федотова
Алексей Дементьев высказался о санкциях ИИХФ из-за дела Ивана Федотова.
Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.
Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой организации весной 2022 года.
«Со спортивной точки зрения существуют определенные нюансы, которые не оговорены в соглашениях между клубами. В документах перехода нет соглашения между НХЛ и КХЛ. В текущей ситуации обе стороны имеют свою правду. Необходимо разговаривать напрямую и урегулировать данный вопрос.
Почему ИИХФ взяла на себя главенство в этом вопросе, принимает одну сторону и не слышит позицию другой? Может ли это грозить проведению Кубка Первого канала и участию Казахстана? Все может быть. На сегодняшний день есть соревнование, участники.
И надо от этого исходить. Все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье. Мы все понимаем подоплеку этих решений», – сказал агент.