«Все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье. Мы понимаем подоплеку этих решений». Дементьев о деле Федотова

Алексей Дементьев высказался о санкциях ИИХФ из-за дела Ивана Федотова.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции и на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание на фоне ситуации с хоккеистом.

Сборные России были отстранены от международных турниров под эгидой организации весной 2022 года.

«Со спортивной точки зрения существуют определенные нюансы, которые не оговорены в соглашениях между клубами. В документах перехода нет соглашения между и . В текущей ситуации обе стороны имеют свою правду. Необходимо разговаривать напрямую и урегулировать данный вопрос.

Почему ИИХФ взяла на себя главенство в этом вопросе, принимает одну сторону и не слышит позицию другой? Может ли это грозить проведению Кубка Первого канала и участию Казахстана? Все может быть. На сегодняшний день есть соревнование, участники.

И надо от этого исходить. Все санкции ИИХФ могут быть сняты в одночасье. Мы все понимаем подоплеку этих решений», – сказал агент.