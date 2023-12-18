Фетисов о словах Тардифа про ФХР: «У нас цивилизация. Почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Они нарушают все права»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею с шайбой Вячеслав Фетисов Государственная дума КХЛ Политика Иван Федотов Люк Тардиф контент Хоккей

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа о ФХР.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и Ивана Федотова на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

Глава ИИХФ Люк Тардиф отметил, что ФХР должна заставить ЦСКА и Федотова исполнять решение организации, если хочет остаться в международной семье.

– У нас страна – цивилизация. Поэтому почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Ну, хорошо! Наши сегодняшние внутренние дела важнее всего остального!

– Что будет, если Россию исключат из ИИХФ?

– А кто они нам такие сейчас! У них нет права ни одного исключать, они нарушают все права, ну, пускай попробуют!

– Правильно ли поступает ФХР, давая возможность выходить Федотову на лед?

– А ФХР причем? Это КХЛ, я думаю! Я не знаю, кто принимал это решение. Чемпионат ФХР проводит, и клуб ЦСКА к федерации никакого отношения [не имеет].

ЦСКА принимал решение, и я считаю, он имеет полное право, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.

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18 комментариев
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Называть человека дебилом - это явный признак цивилизации))
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В данном случае уважение Фетисову за его чёткую позицию и небоязнь быть исключённым из зала славы ИИХФ...
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"Почему мы на какого-то дебила обращаем внимание?"

ну почему-то мы на Третьяка (и не только) обращаем внимание, приходится
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Ответ Cruel Snake
А не... про Володю ли это?
да, про Володю Тардифа
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Всё правильно какого хера они спорт к войне приплели.Давайте Израиль тоже отовсюду выгоним.
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Шапку по кругу, господа! Сбросимся по мере возможностей, чтобы оплатить достойное лечение уважаемого депутана Госмуды Вячеслава Александровича Фетисова, поскольку организованная им самим бесплатная медицина уже явно бессильна.
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какой же он цивилизованный и таких пол страны(
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Либеральная тина не знает как еще нагадить в комментариях кого и чем очернить. Успокойтесь . Я двадцать лет любовался игрой Третьяка и Фетисова . Они для страны сделали больше , чем весь ваш отряд страдающих . Вы и до конца дней своих столько не сделаете.
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Ответ Кукушкин
Шапку по кругу, господа! Сбросимся по мере возможностей, чтобы оплатить достойное лечение уважаемого депутана Госмуды Вячеслава Александровича Фетисова, поскольку организованная им самим бесплатная медицина уже явно бессильна.
Чего он организовал ? Чего ты бред несёшь ?
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Ответ Дмитрий Кутузов
Называть человека дебилом - это явный признак цивилизации))
Правильно делает. Надо называть вещи своими именами и не стесняться. Кто такой Фетисов знает весь хоккейный мир! А кто такой ноунеймер тардифф? Марионетка, подстилка, о котором забудут после окончания его президентства.
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Ответ jzfc4dmhxv
Правильно делает. Надо называть вещи своими именами и не стесняться. Кто такой Фетисов знает весь хоккейный мир! А кто такой ноунеймер тардифф? Марионетка, подстилка, о котором забудут после окончания его президентства.
Спортсовские либералы начали минусовать 🤣🤣🤣 Да по
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Ответ jzfc4dmhxv
Правильно делает. Надо называть вещи своими именами и не стесняться. Кто такой Фетисов знает весь хоккейный мир! А кто такой ноунеймер тардифф? Марионетка, подстилка, о котором забудут после окончания его президентства.
Из за того что надо называть вещи своими именами, кое где запретиили их называть своими имена, создали статьи что бы никто не называл вещи своими именами.Придумал символику артибутику и заувалированные названия вещей которые надо называть своими именами.И теперь эти бессомнения "бестрашные герои" , когда у них ноль оппонентов в диалоги, стоят и рассказывюаь сами себе какие они смелые .Вместо того что бы называть вещи своими именами
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Ответ Павел Гаврош
Всё правильно какого хера они спорт к войне приплели.Давайте Израиль тоже отовсюду выгоним.
Это другое . Убили 10 тысяч детей , держат в тюрьмах детей от 9 лет. Но это другое .
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Ответ Melnikov1968
А как получилось, что такого дебила выбрали президентом ИИХФ? Бах, судя по комментам наших прославленных спортсменов, тоже дебил. Про Байдена даже боюсь что-то писать. Ну все дебилы. "Почему тогда они живут не так как мы, а мы не так, как они?" (с)
Про бидона писать не надо, лучше смотреть
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