Фетисов о словах Тардифа про ФХР: «У нас цивилизация. Почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Они нарушают все права»

Вячеслав Фетисов прокомментировал слова главы ИИХФ Люка Тардифа о ФХР.

Ранее независимый дисциплинарный совет ИИХФ отклонил апелляции ЦСКА и на решение об отстранении вратаря. Также появилась информация о том, что лишение членства в ИИХФ – возможное наказание ФХР на фоне ситуации с хоккеистом.

Глава ИИХФ Люк Тардиф отметил, что ФХР должна заставить и Федотова исполнять решение организации, если хочет остаться в международной семье.

– У нас страна – цивилизация. Поэтому почему мы на какого-то дебила обращаем внимание? Ну, хорошо! Наши сегодняшние внутренние дела важнее всего остального!

– Что будет, если Россию исключат из ИИХФ?

– А кто они нам такие сейчас! У них нет права ни одного исключать, они нарушают все права, ну, пускай попробуют!

– Правильно ли поступает ФХР, давая возможность выходить Федотову на лед?

– А ФХР причем? Это КХЛ, я думаю! Я не знаю, кто принимал это решение. Чемпионат ФХР проводит, и клуб ЦСКА к федерации никакого отношения [не имеет].

ЦСКА принимал решение, и я считаю, он имеет полное право, – заявил двукратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.