Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Инициатива по возврату изначально исходила от игрока, но он решил остаться в НХЛ. Мы на связи»

Теги Ак Барс возможные переходы Коламбус НХЛ Марат Валиуллин КХЛ Дмитрий Воронков Хоккей

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о контактах с Дмитрием Воронковым.

– Самый громкий трансфер все же не состоялся, Дмитрий Воронков не вернулся в Казань. Будете пытаться его вернуть в будущем?

– Ничего страшного не произошло. Инициатива по возврату изначально исходила от игрока, в октябре он вышел на нас, даже играя в НХЛ он был готов вернуться. Но сложились определенные обстоятельства, при которых он принял решение остаться за океаном.

Мы с ним постоянно на связи, у него есть соответствующий пункт в контракте. Клубы НХЛ идут навстречу, та же ситуация с Артемием Князевым это показала. Посмотрим на то, как Дмитрий проведет этот сезон, – дал ответ на вопрос Марат Валиуллин.

На счету Воронкова 20 (7+13) очков в 35 играх за «Коламбус» в текущем сезоне. Детальную статистику 23-летнего нападающего можно посмотреть здесь.

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4 комментария
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Ответ Сельмаш1930
Сейчас Воронков наверное опять призадумается о КХЛ после того как в последних матчах играл в 4 звене и получал минимум времени в команде.
как бы то ни было, он готовый игрок для НХЛ с хорошей статистикой. Вернуться будет большой ошибкой
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Сейчас Воронков наверное опять призадумается о КХЛ после того как в последних матчах играл в 4 звене и получал минимум времени в команде.
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как на счёт потолка зп и прочего?
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Ответ Сельмаш1930
Сейчас Воронков наверное опять призадумается о КХЛ после того как в последних матчах играл в 4 звене и получал минимум времени в команде.
У Воронкова пять очков до Годро ( первый бомбардир Коламбуса), при том что сыграл на шесть игр меньше , не смотря на игровое время . И у Воронкова +4, а у Годро -18. То что он готов играть в НХЛ это понятно, но то что тренер мудрит, вполне может повлиять на его решение в пользу Ак Барса. Играть в топ клубе КХЛ и биться за кубок с нормальным игровым временем явно поинтереснее
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