Генменеджер «Ак Барса» о Воронкове: «Инициатива по возврату изначально исходила от игрока, но он решил остаться в НХЛ. Мы на связи»

Генеральный менеджер «Ак Барса» высказался о контактах с Дмитрием Воронковым.

– Самый громкий трансфер все же не состоялся, не вернулся в Казань. Будете пытаться его вернуть в будущем?

– Ничего страшного не произошло. Инициатива по возврату изначально исходила от игрока, в октябре он вышел на нас, даже играя в НХЛ он был готов вернуться. Но сложились определенные обстоятельства, при которых он принял решение остаться за океаном.

Мы с ним постоянно на связи, у него есть соответствующий пункт в контракте. Клубы НХЛ идут навстречу, та же ситуация с Артемием Князевым это показала. Посмотрим на то, как Дмитрий проведет этот сезон, – дал ответ на вопрос Марат Валиуллин.

На счету Воронкова 20 (7+13) очков в 35 играх за « » в текущем сезоне. Детальную статистику 23-летнего нападающего можно посмотреть здесь.