Директор «Динамо» о «Спартаке»: «Все хотят, чтобы мы встретились в плей-офф? Надеюсь, только в финале. Тяжелый соперник»  

Алексей Сопин надеется, что «Динамо» сыграет со «Спартаком» в плей-офф лишь в финале.

Спортивный директор бело-голубых высказался после победы над красно-белыми (3:2 ОТ) в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Команды играют в открытый, комбинационный хоккей с прицелом на атаку, поэтому и случается обилие голевых моментов у обеих команд. Даже сегодня счет в основное время был всего лишь 2:2, но он мог стать куда более крупным. И мы, и «Спартак» создавали качественные моменты, показали интересный, искрометный хоккей. Зрителям наше дерби интересно смотреть.

Все хотят, чтобы мы встретились в плей-офф? Надеюсь, только в финале (смеется). « » — тяжелый соперник. Вероятность встретиться с ними в плей-офф есть. Посмотрим, как разовьется ситуация», – сказал .