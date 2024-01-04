Комментатор Юртаев считает «Динамо» фаворитом на Кубок Гагарина: «Команда превосходит топовые восточные команды — «Металлург», «Авангард» и «Салават»

Андрей Юртаев назвал «Динамо» претендентом на победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Мой претендент – это московское «Динамо». Думаю, что «Динамо» закончит регулярку на первом-втором месте в своей конференции. А это значит, что в первом раунде плей-офф у «Динамо» проблем быть не должно.

Дальше «Динамо» будет играть с Восточными командами. «Динамо» с точки зрения глубины состава, с точки зрения опыта игроков, с точки зрения опыта тренерского штаба, с точки зрения мастерства хоккеистов просто превосходит топовые Восточные команды – «Металлург», « » и « ».

Судя по тому, как выступает « » в последнее время, далеко казанцы в плей-офф не пройдут, поэтому с Казанью «Динамо» может в розыгрыше Кубка Гагарина и не встретиться. А в возможных сериях с другими восточными топами у «Динамо» будет преимущество.

Взять, допустим, «Магнитку». Это вполне может быть пара третьего раунда – «Динамо» против « ». Данила Юров, Никита Гребенкин и все остальные молодые парни из «Магнитки» – хорошие игроки, но у них пока нет такого кубкового опыта.

«Металлург» идет в плей-офф с Ильей Набоковым в воротах, у которого тоже нет такого опыта. Да и Андрей Разин пока не работал на поздних стадиях плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

Не думаю, что в поздних раундах «Динамо» встретится с кем-то с Запада – мне кажется, что СКА и «Спартак» могут отсеяться где-то по дороге на уровне второго-третьего раунда.

А вот «Динамо» может добраться до самого верха. «Динамо» Москва – мой фаворит», – сказал комментатор « » Андрей Юртаев.