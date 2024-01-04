Комментатор Юртаев считает «Динамо» фаворитом на Кубок Гагарина: «Команда превосходит топовые восточные команды — «Металлург», «Авангард» и «Салават»

Теги Ак Барс Авангард Салават Юлаев Металлург Мг СКА Спартак КХЛ Кубок Гагарина Динамо Андрей Юртаев Хоккей

Андрей Юртаев назвал «Динамо» претендентом на победу в розыгрыше Кубка Гагарина.

«Мой претендент – это московское «Динамо». Думаю, что «Динамо» закончит регулярку на первом-втором месте в своей конференции. А это значит, что в первом раунде плей-офф у «Динамо» проблем быть не должно.

Дальше «Динамо» будет играть с Восточными командами. «Динамо» с точки зрения глубины состава, с точки зрения опыта игроков, с точки зрения опыта тренерского штаба, с точки зрения мастерства хоккеистов просто превосходит топовые Восточные команды – «Металлург», «Авангард» и «Салават Юлаев».

Судя по тому, как выступает «Ак Барс» в последнее время, далеко казанцы в плей-офф не пройдут, поэтому с Казанью «Динамо» может в розыгрыше Кубка Гагарина и не встретиться. А в возможных сериях с другими восточными топами у «Динамо» будет преимущество.

Взять, допустим, «Магнитку». Это вполне может быть пара третьего раунда – «Динамо» против «Металлурга». Данила Юров, Никита Гребенкин и все остальные молодые парни из «Магнитки» – хорошие игроки, но у них пока нет такого кубкового опыта.

«Металлург» идет в плей-офф с Ильей Набоковым в воротах, у которого тоже нет такого опыта. Да и Андрей Разин пока не работал на поздних стадиях плей-офф в Континентальной хоккейной лиге.

Не думаю, что в поздних раундах «Динамо» встретится с кем-то с Запада – мне кажется, что СКА и «Спартак» могут отсеяться где-то по дороге на уровне второго-третьего раунда.

А вот «Динамо» может добраться до самого верха. «Динамо» Москва – мой фаворит», – сказал комментатор «КХЛ ТВ» Андрей Юртаев.

16 комментариев
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Эх Юртаев, что ты несëшь?
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Бредит Юртаев, где там у Динамо глубина состава?
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Machine Head включи ответы на твои комменты и админы пусть не убирают плевки в твою сторону со стороны пользователей газпромовского сайта) ты провокатор дядя, а скоро тебе ....
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Ответ Frank Mir
Ну кстати над последними 2 кубками Динамо тоже смеялись и не воспринимали всерьёз, а Знарок взял и выиграл)).
Это к сравнению Знарка (обязательно с Витолиньшем) и Кудашова. Не исключаю, Динамо аозьмет кубок, акценты расставит весна. Но заявления комментатора о полном превосходстве над конкурентами, идущими ноздря в ноздрю по таблице, воспринимаются соответствующим образом
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Ой , не люблю я эти прогнозы . Матчи плей офф это далеко не регулярка. Поэтому загадывать могут , только , дилетанты. Но на болотах самые главные эксперты страны по хоккею со стажем 5/10 лет . А мы читая их комментарии снисходительно подхихикиваем в ладошку над ними и над их главным чудо тренером, как и хихикает все хоккейное сообщество . Бгггг.
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Я то же могу думать, что Динамо отдинамят. Ну зачем забегать вперед паровоза? Еще столько играть, вы хоть конца регулярки дождитесь.
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Любое мнение нужно уважать, что не мешает отнестись к нему, подхихикивая в ладошку
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ахахх мусарню вынесет Нефтехимик!!!
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Ответ Приорат70
Любое мнение нужно уважать, что не мешает отнестись к нему, подхихикивая в ладошку
Ну кстати над последними 2 кубками Динамо тоже смеялись и не воспринимали всерьёз, а Знарок взял и выиграл)).
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Ответ !!!ВОЛК РОССИЯ!!!
Комментарий удален модератором
Да, она меня тоже только что забанила. Боится всех
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В плей- оф некоторые команды подтянут админресурс,вспомните два года назад.
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Все расписал, можно не играть)) откуда, блин, прогнозы в январе на апрель?
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Ответ Frank Mir
Ну кстати над последними 2 кубками Динамо тоже смеялись и не воспринимали всерьёз, а Знарок взял и выиграл)).
Комментарий удален модератором
Ответ Machine Head
Комментарий удален модератором
У вас, любезный, комплексы. В одной ветке два мнения о пользователе Спортса
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Ответ Приорат70
У вас, любезный, комплексы. В одной ветке два мнения о пользователе Спортса
Комментарий удален модератором
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