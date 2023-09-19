Сопин о лидерстве «Динамо» на Западе: «Мы не вышли на какой-то суперуровень. Есть сложности, но ребята прибавляют»

Теги ЦСКА СКА Спартак Алексей Сопин КХЛ Динамо ТАСС Хоккей

Директор «Динамо» считает, что игроки команды еще не набрали форму.

Московский клуб выиграл 5 матчей подряд в Фонбет Чемпионате КХЛ и возглавляет Западную конференцию с 12 очками в 8 играх.

«Такие победы, как над ЦСКА, СКА и «Спартаком», добавляют в первую очередь уверенности, осознания того, что эти команды можно и нужно обыгрывать.

В прошлом году матчи с ними были все равные, много было овертаймов и буллитов, но основную часть этим соперникам мы проигрывали. Сейчас такие победы должны вселить в ребят уверенность и понимание, что они могут обыграть таких сильных оппонентов.

В начале было много критики и вопросов, когда мы проиграли СКА и «Магнитке», но ребята адаптируются, притираются. Думаю, все идет шаг за шагом, ребята постепенно прибавляют. Я не хочу сказать, что мы вышли сейчас на какой-то суперуровень, набрали сумасшедшую форму и находимся на пике.

У нас есть определенные сложности в каждом матче, но ребята прибавляют, многие связки начинают работать», – сказал спортивный директор бело-голубых.

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