Защитник «Динамо» Прибыльский: «Мы не входили в новогодний кризис. Все понимают, что нужно поменьше есть в праздники»

Андрей Прибыльский рассказал о восстановлении после новогодних праздников.

В субботу «Динамо» крупно обыграло «Куньлунь» со счетом 7:1.

– Эмоции от игры только положительные. После двух матчей без заброшенных шайб нужно было побольше забивать. У нас это получилось.

Знали, что «Куньлунь» – дерзкий соперник. Старались не вестись на провокации. Понимали, что мы хорошо действуем в большинстве. Так и получилось, мы забросили много шайб в неравных составах.

– Получилось ли выйти из‑за новогоднего стола без потерь?

– Мы не входили в новогодний кризис. Все понимают, что нужно поменьше есть в праздники. Хорошо потренировались и спокойно вышли на эту игру, – сказал защитник московского «Динамо».