Защитник «Динамо» Прибыльский о 2:1 с «Салаватом»: «Из-за удалений игра получилась рваной. Выстояли за счет физики и грамотных тренерских решений»

Теги Салават Юлаев КХЛ Динамо Андрей Прибыльский Хоккей

Андрей Прибыльский подвел итоги матча с «Салаватом Юлаевым» (2:1).

— Чувствуется усталость, тяжелый матч. Быстрый соперник — несмотря на пять игр через день и наш отдых. Из-за удалений игра получилась достаточно рваной.

— Кого из ребят можешь выделить в составе команды?

— Не хочу кого-то выделять, все молодцы. Ребята старались и хорошо себя проявили.

— Впереди спаренные матчи в Сочи, где хорошая погода. Не будет чувства расслабленности?

— Хорошо, что будет тепло, но никакого расслабления. Наша работа — выигрывать игры.

— Сегодня было много меньшинства. Доводилось когда-то играть столько?

— Точно не смогу сказать, но в КХЛ точно нет. Выстояли за счет физики и грамотных тренерских решений, – сказал защитник московского «Динамо».

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