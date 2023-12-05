Андрей Прибыльский: «Выиграть Кубок Гагарина прям хочется с «Динамо», потому что давно не было его»

Теги КХЛ Кубок Гагарина Динамо Андрей Прибыльский Хоккей

Андрей Прибыльский заявил о желании выиграть Кубок Гагарина с «Динамо».

– Какие у тебя цели?

– Я думаю, все стандартно. Вне льда – получить образование. Понятно, что с хоккеем тяжело было образование как таковое получить. И психологией тоже увлекаюсь. Какие-то книжки читаю.

А по поводу хоккея – закрепиться в клубе, чтобы стать основным защитником. Выиграть Кубок Гагарина прям хочется с «Динамо», потому что давно не было его, хочется пройти подальше. Кубок Гагарина – это цель, – сказал защитник «Динамо».

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