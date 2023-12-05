Прибыльский о качестве льда в КХЛ: «Как-то все в целом ухудшилось. Может, импортозамещение повлияло»

Теги КХЛ Динамо ВТБ-Арена Андрей Прибыльский Хоккей

Андрей Прибыльский рассказал о проблемах со льдом на некоторых аренах в КХЛ.

– Периодически в КХЛ критикуют лед. Замечал какие-то проблемы?

– Да, есть такое. Раньше как будто бы не обращали на это внимание. Как-то все в целом ухудшилось. Лучший лед на «ВТБ-Арене», конечно. В этом году, может быть, импортозамещение повлияло на это.

Как бы ни звучало, но это влияет очень сильно на качество передач. Шайба где-то прыгает – и все, ты не можешь ее остановить, – сказал защитник «Динамо».

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В России проблемы со льдом
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