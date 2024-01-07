Флери о 551-й победе в НХЛ: «Догнать Руа – честь для меня, я равнялся на него в детстве»

Теги Коламбус Миннесота Марк-Андре Флери НХЛ Патрик Руа Хоккей

Марк-Андре Флери оценил свое достижение.

Вратарь «Миннесоты» Марк-Андре Флери одержал 551-ю победу в карьере в матче с «Коламбусом» (4:3 ОТ) и делит 2-е место в истории лиги по числу выигранных матчей с Патриком Руа.  

«Я был просто счастлив выиграть сегодня. У нас ничего не получалось. Нам не хватало нескольких ребят. Нам явно нужны очки в турнирной таблице.

Догнать Патрика – большая честь для меня, на него я равнялся в детстве. В тот момент я был счастлив одержать победу», – сказал Флери.

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