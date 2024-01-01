Флери – 4-й вратарь в истории НХЛ с 1000+ матчей в регулярках. Первые трое – Бродер, Луонго и Руа

Марк-Андре Флери – 4-й вратарь в истории НХЛ с 1000+ матчей в регулярках.

39-летний голкипер «Миннесоты» принял участие в игре с «Виннипегом» (2:3) в регулярном чемпионате . Его признали первой звездой, несмотря на поражение.

В 1000 матчах за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту» в активе канадца 550 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59.

В текущем сезоне у первого номера драфта НХЛ-2003 6 побед в 15 играх (89,3% и 3,16).

стал 4-м вратарем в истории лиги с 1000+ матчами в рамках регулярок. Первые трое – (1266), (1044) и (1029).

Трехкратному обладателю Кубка Стэнли нужно одержать еще 1 победу, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266).