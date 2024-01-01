Флери – 4-й вратарь в истории НХЛ с 1000+ матчей в регулярках. Первые трое – Бродер, Луонго и Руа

Теги рейтинги Миннесота Мартин Бродер Марк-Андре Флери Роберто Луонго НХЛ Патрик Руа Хоккей

Марк-Андре Флери – 4-й вратарь в истории НХЛ с 1000+ матчей в регулярках.

39-летний голкипер «Миннесоты» принял участие в игре с «Виннипегом» (2:3) в регулярном чемпионате НХЛ. Его признали первой звездой, несмотря на поражение. 

В 1000 матчах за «Питтсбург», «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту» в активе канадца 550 побед при 91,2% сэйвов и коэффициенте надежности 2,59. 

В текущем сезоне у первого номера драфта НХЛ-2003 6 побед в 15 играх (89,3% и 3,16). 

Флери стал 4-м вратарем в истории лиги с 1000+ матчами в рамках регулярок. Первые трое – Мартин Бродер (1266), Роберто Луонго (1044) и Патрик Руа (1029).

Трехкратному обладателю Кубка Стэнли нужно одержать еще 1 победу, чтобы сравняться с Руа, занимающим 2-е место в истории лиги по их числу (551 в 1029 играх). Рекорд принадлежит Бродеру (691 в 1266).

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2 комментария
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У цветкова 3 бидона, он уже лучший. А чм он брал?
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Ответ oberkorn
У цветкова 3 бидона, он уже лучший. А чм он брал?
Не был там ни разу.
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